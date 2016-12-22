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Трамп поблагодарил себя за падение цен на нефть
Обвал цен на нефть, 17:53
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Трамп поблагодарил себя за падение цен на нефть

Американский президент Дональд Трамп назвал своей заслугой ситуацию с падением мировых цен на нефть, а также обратил внимание на снижение уровня инфляции в США. Об этом он написал в Twitter.

«Как замечательно, что цены на нефть падают (спасибо президенту Т)», — написал он, имея в виду себя.

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Кроме того, Трамп заявил, что из других «хороших экономических новостей» стоит выделить значительное урезание налогов.

«К тому же уровень инфляции снижается (вы слышите, ФРС)», — добавил президент.

24 ноября Дональд Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за падение цен на нефть. «Наслаждайтесь! $54 (за баррель марки WTI. — РБК), ведь только что было $82. Спасибо вам, Саудовская Аравия, но давайте еще ниже», — написал он в Twitter.

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Снижение цен на нефть началось еще в начале октября. 20 ноября при завершении торгов нефть марок Brent и WTI торговалась на уровне $62,53 и 53,43 соответственно. С начала октября цена Brent упала на 28%, WTI — на 30%.

Поводом к новому обвалу нефтяных котировок стало общее бегство инвесторов из рисковых активов — прежде всего акций. Фондовые индексы США снизились на 1,7–2,2%, и теперь Dow и S&P находятся на 1% ниже уровней начала года.

Теги: цены на нефть , Дональд Трамп , инфляция , налоги
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