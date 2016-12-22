Новый обвал цен на нефть. Главное

Мировые цены на нефть снова обрушились почти на 7%, как и неделю назад. Трейдеры опасаются повторения сценария 2014 года, когда нефть в ноябре–декабре обвалилась на 33%

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Обвал на нефтяном рынке продолжается: по итогам торгов вторника, 20 ноября, фьючерсы на североморскую нефть Brent упали на $4,26 (-6,4%) и закрылись на отметке $62,53 за баррель, фьючерсы на американскую нефть WTI упали на $3,77 (-6,6%) и завершили день на уровне $53,43.

По ходу торговой сессии котировки Brent падали максимально на 7,6%, до $61,71 — самого низкого уровня с декабря 2017 года.

С начала октября цена Brent упала на 28%, WTI — на 30%.

Что стало причиной?

Поводом к новому обвалу нефтяных котировок стало общее бегство инвесторов из рисковых активов — прежде всего акций. Фондовые индексы США снизились на 1,7–2,2%, и теперь Dow и S&P находятся на 1% ниже уровней начала года.

Последние два месяца были неудачными для американского рынка акций: инвесторы закладывают в свои прогнозы рост процентных ставок и ожидают ухудшения корпоративных прибылей в 2019 году на фоне торговой войны США и Китая. Крупнейшие технологические компании США, известные под аббревиатурой FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google), потеряли за последнее время $1 трлн рыночной стоимости.

Рынки по всему миру чувствуют себя не очень хорошо: в прошлом месяце капитализация глобального рынка акций сократилась на $8 трлн — игроки опасаются замедления мирового экономического роста.

«Когда фондовый рынок теряет 8–9%, это вызывает в воображении картины слабой мировой экономики, и это способствует ожиданиям более слабого, чем предполагалось, спроса на нефть», — цитирует Reuters президента Ritterbusch and Associates Джима Риттербуша.

Катализатором падения нефтяных цен во вторник стало заявление президента США Дональда Трампа о двусторонних отношениях Соединенных Штатов и Саудовской Аравии после убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Недавно американские СМИ сообщили, что ЦРУ пришло к выводу, что убить журналиста в Стамбуле приказал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, но Трамп в своем заявлении дал понять, что Саудовская Аравия остается партнером США независимо от обстоятельств гибели Хашкаджи.

Риск геополитических трений между Эр-Риядом и Вашингтоном был фактором, поддерживавшим нефтяные котировки, но заявление Трампа устранило этот фактор.

«Саудовская Аравия является крупнейшим производителем нефти в мире после США. Они тесно работают с нами и проявляют чуткость к моим запросам о том, чтобы поддерживать цены на нефть на разумных уровнях», — эта фраза Трампа послужила источником для спекуляций о том, что США в обмен на снисходительность после убийства Хашкаджи могли заручиться обещанием Саудовской Аравии не сокращать нефтедобычу на декабрьском заседании ОПЕК.

Что дальше?

Теперь инвесторы опасаются повторения сценария 2014 года (тогда в ноябре–декабре цены на нефть упали на 33%), отмечает Bloomberg. Четыре года назад рынок тоже готовился к тому, что ОПЕК сократит нефтедобычу, чтобы поддержать котировки, однако картель решил повременить. На следующий день после разочаровывающего ноябрьского заседания ОПЕК нефтяные цены упали на 10%, а через месяц падение достигло 25%. В 2015 году нефтяные котировки опустились ниже $40 за баррель.