ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,49 65,48 EUR Нал. 75,72 74,73 USD Бирж. 65,86 -0,31 EUR Бирж. 75,11 -0,14 USD ЦБ. 65,95 +0,36 EUR ЦБ. 75,15 -0,03 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 4523,20 -222,20 IMOEX 2354,21 +0,54% RTSI 1126,18 +0,84% Brent 63,48 -0,83% DJIA 24465,64 -2,19% Nasdaq 6908,82 -1,68%
Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за падение цен на нефть
Лента новостей
В Воронежской области обрушился автомобильный мост 17:27, Общество 9 способов навести порядок в мыслях и на рабочем месте 17:24, РБК, Jardin и Greenfield Коломойский назвал Тимошенко фаворитом президентских выборов на Украине 17:18, Политика Глава Липецкой области назвал неверно процитированными свои слова о ценах 17:10, Общество В Крыму заявили о рекордном турпотоке за весь постсоветский период 17:01, Общество СМИ узнали о планах Абрамовича построить виллу в Тель-Авиве 16:57, Бизнес Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за падение цен на нефть 16:57, Политика Каскадеры откровенно о работе: страх и трюк — два брата 16:54, РБК и Toyo Силовики пришли с проверкой в офис производителя шин Bridgestone в Москве 16:53, Бизнес Суверенный фонд Абу-Даби откроет офис в Москве на следующей неделе 16:51, Финансы Главному тренеру «Енисея» Аленичеву вернули водительские права 16:42, Спорт Суд оправдал приговоренного за отказ подписать протокол секретаря суда 16:41, Общество Майнинг-фирма Giga Watt обанкротилась: она задолжала кредиторам $70 млн 16:41, Крипто 5 советов, которые сделают вас сильнее и помогут противостоять стрессу 16:40, РБК и Philips В ОАЭ британского ученого приговорили к пожизненному сроку за шпионаж 16:39, Общество Порошенко предложил переименовать Днепропетровскую область 16:33, Политика Как выглядит построенный в «Сколково» институт науки и технологий 16:22, Недвижимость  От «карманника» до керамики: выставка исторических часов IWC 16:13, Стиль Появилось видео полета четырех истребителей Су-57 16:13, Политика Как завести горизонтальные связи на бизнес-мероприятиях 16:10, РБК и Открытие Что происходит в Кунцево, где жители протестуют против новостроек 15:59, Недвижимость IKEA рассказала о планах сократить до 5% своих сотрудников в России 15:49, Бизнес Крупнейший сборщик iPhone сократит расходы на фоне падения спроса 15:48, Бизнес Самый хоккейный тест для настоящих болельщиков 15:47, РБК и Mastercard Объем платежных биткоин-транзакций в текущем году снизился на 80% 15:36, Крипто СМИ сообщили о потере Сироткиным места в команде «Формулы-1» Williams 15:31, Спорт Минпромторг не счел арест Гона угрозой для работы Renault-Nissan в России 15:31, Бизнес Пьяный сотрудник УФСИН насмерть сбил женщину в Якутии 15:30, Общество
Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за падение цен на нефть
Политика, 16:57
0
Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за падение цен на нефть
Американский президент заявил, что падение цен на нефть сравнимо с сокращением налогов для США и он благодарен за это Саудовской Аравии. «Давайте еще ниже», — обратился Трамп к саудовцам
Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за падение цен на нефть. Ранее Трамп заявил, что Эр-Рияд был очень отзывчив в ответ на просьбу удерживать цены на нефть на разумном уровне.

«Цены на нефть падают. Отлично! Это как большое сокращение налогов для Америки и мира. Наслаждайтесь! $54 (за баррель марки WTI. — РБК) , ведь только что было $82. Спасибо вам, Саудовская Аравия, но давайте еще ниже», — написал он в Twitter.

Снижение цены нефти наблюдается с начала октября. 20 ноября фьючерсы на нефть Brent упали на $4,26 (-6,4%), фьючерсы на нефть американской марки WTI подешевели на $3,77 (-6,6%). При завершении торгов Brent и WTI торговались на уровне $62,53 и 53,43 соответственно. В течение среды Brent и WTI несколько отыграли падение, до $63,8 и 54,73.

После призыва Трампа реакции на рынке не последовало.

Обвал нефтяных котировок происходит на фоне нестабильности на рынке акций. Фондовые индексы США Dow Jones и S&P находятся на 1% ниже уровней начала года. Крупнейшие технологическое компании США — Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google — потеряли за последнее время $1 трлн рыночной стоимости.

Еще одним фактором, повлиявшим на рынок нефти, стало заявление Дональда Трампа об отношениях с Саудовской Аравией, сделанное 20 ноября. В октябре в консульстве королевства в Стамбуле был убит журналист Джамаль Хашкаджи. По данным The Washington Post, ЦРУ считает, что заказчиком убийства был наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

Новый обвал цен на нефть. Главное
Экономика

Риск санкций поддерживал нефтяные котировки, так как в случае ограничительных мер Эр-Рияд обещал ответить, используя собственное экономическое значение (Саудовская Аравия — первая страна в мире по производству нефти). Трамп пообещал не вводить санкции, но заметил, что Эр-Рияд «тесно работает с нами и проявляет чуткость к моим запросам о том, чтобы поддерживать цены на нефть на разумных уровнях». Это заявление послужило источником для спекуляций о том, что в обмен на сохранение отношений саудовцы могли пообещать не сокращать добычу.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Саудовская Аравия , нефть Brent , WTI
Главное
Стали известны кандидаты в заместители генпрокурора Политика
Материалы по теме
Кремль счел «хитрым» вопрос о возможном сокращении добычи нефти Политика
Набиуллина рассказала о последствиях падения нефти до $35 за баррель Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter