Американский президент заявил, что падение цен на нефть сравнимо с сокращением налогов для США и он благодарен за это Саудовской Аравии. «Давайте еще ниже», — обратился Трамп к саудовцам

Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за падение цен на нефть. Ранее Трамп заявил, что Эр-Рияд был очень отзывчив в ответ на просьбу удерживать цены на нефть на разумном уровне.

«Цены на нефть падают. Отлично! Это как большое сокращение налогов для Америки и мира. Наслаждайтесь! $54 (за баррель марки WTI. — РБК) , ведь только что было $82. Спасибо вам, Саудовская Аравия, но давайте еще ниже», — написал он в Twitter.

Снижение цены нефти наблюдается с начала октября. 20 ноября фьючерсы на нефть Brent упали на $4,26 (-6,4%), фьючерсы на нефть американской марки WTI подешевели на $3,77 (-6,6%). При завершении торгов Brent и WTI торговались на уровне $62,53 и 53,43 соответственно. В течение среды Brent и WTI несколько отыграли падение, до $63,8 и 54,73.

После призыва Трампа реакции на рынке не последовало.

Обвал нефтяных котировок происходит на фоне нестабильности на рынке акций. Фондовые индексы США Dow Jones и S&P находятся на 1% ниже уровней начала года. Крупнейшие технологическое компании США — Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google — потеряли за последнее время $1 трлн рыночной стоимости.

Еще одним фактором, повлиявшим на рынок нефти, стало заявление Дональда Трампа об отношениях с Саудовской Аравией, сделанное 20 ноября. В октябре в консульстве королевства в Стамбуле был убит журналист Джамаль Хашкаджи. По данным The Washington Post, ЦРУ считает, что заказчиком убийства был наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

Риск санкций поддерживал нефтяные котировки, так как в случае ограничительных мер Эр-Рияд обещал ответить, используя собственное экономическое значение (Саудовская Аравия — первая страна в мире по производству нефти). Трамп пообещал не вводить санкции, но заметил, что Эр-Рияд «тесно работает с нами и проявляет чуткость к моим запросам о том, чтобы поддерживать цены на нефть на разумных уровнях». Это заявление послужило источником для спекуляций о том, что в обмен на сохранение отношений саудовцы могли пообещать не сокращать добычу.