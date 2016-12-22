На Украине задержали подозреваемого в поджоге Андреевской церкви

Полицейские задержали 32-летнего жителя Киева, подозреваемого в попытке поджечь Андреевскую церковь. Об этом сообщается на сайте Нацполиции Украины.
В середине ноября неизвестные бросили две бутылки с зажигательной смесью в двери церкви, но возгорание не произошло. Охранники попытались задержать злоумышленников, но те применили газовые баллончики и скрылись.
На месте происшествия полицейские обнаружили стеклянную бутылку со следами копоти и обмотанную клейкой лентой и рюкзак. Личность подозреваемого установили после просмотра записей с камер видеонаблюдения, в доме злоумышленника полиция изъяла одежду, гаджеты и зажигательные смеси.
Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст. 15 и ч.2 ст. 194 УК Украины (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества), жителю Киева грозит до десяти лет тюрьмы.Андреевская церковь была построена в Киеве в 1750-е годы по проекту архитектора Бартоломео Растрелли. В начале ноября 2018 года президент Украины Петр Порошенко передал церковь Вселенскому патриархату, при этом здание останется в государственной собственности. По словам представителя Порошенко в Верховной раде Ирины Луценко, передача храма Константинополю — «символический жест единения с матерью-церковью».