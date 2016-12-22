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В Киеве двери Андреевской церкви закидали «коктейлями Молотова»
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В Киеве двери Андреевской церкви закидали «коктейлями Молотова»
Раскол церкви, 11:38
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В Киеве двери Андреевской церкви закидали «коктейлями Молотова»

В Киеве неизвестные бросили «коктейли Молотова» в двери Андреевской церкви, которую передали в пользование Константинопольскому патриархату. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции города.

Сообщение о происшествии поступило около 8:20 по местному времени (9:20 мск). В полицию обратился охранник церкви после того, как двое неизвестных кинули в двери две бутылки с зажигательной смесью. Охранники попытались задержать злоумышленников, однако те применили газовые баллончики и скрылись.

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Никто не пострадал, возгорания не произошло. На место выехали наряды полиции и следственно-оперативная группа, которые общаются со свидетелями инцидента и устанавливают, какие видеокамеры могли зафиксировать злоумышленников.

Президент Украины Петр Порошенко 7 ноября подписал закон, который передал Андреевскую церковь в безвозмездное постоянное пользование Константинопольскому патриархату для проведения богослужений и церемоний. При этом здание остается в государственной собственности. По словам представителя украинского лидера Ирины Луценко, передача церкви должна была стать «символическим жестом единения с матерью-церковью».

Теги: Украина , Церковь , «коктейль Молотова»
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