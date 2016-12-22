В «Рокетбанке» объяснили завершение обслуживания счетов клиентов

«Рокетбанк» перестал обслуживать счета ряда клиентов из-за «миграции» в банк QIWI. Об этом говорится в ответе пресс-службы Рокетбанка на запрос РБК.

«Сегодня несколько сотен клиентов получили письма о том, что, к сожалению, по разным причинам они не смогут мигрировать. Их счет и деньги в целости и сохранности, для них есть выбор: обслуживаться в ФК «Открытие» и пользоваться их продуктами или просто закрыть счет», — указали в пресс-службе.

«Об уничтожении [счета] речи не идет. Критерии финмониторинга меняются постоянно, но комментировать их мы не можем. В нашем случае они могут отличаться от критериев, с которыми мы работали под лицензией банка Открытие», — добавили в пресс-службе.

Ранее издание TJournal сообщало, что ряд клиентов «Рокетбанка» получили сообщения о прекращении обслуживания их счетов и переводе их владельцев в банк «Открытие». В сообщении «Рокетбанка», которые получили пользователи, указывалось, что в организации не могут рассказать о причинах перевода счетов в «Открытие».

В августе 2017 года группа QIWI приобрела основные активы «Рокетбанка», но после того, как в «ФК Открытие» ввели временную администрацию и началась санация, в ЦБ допустили пересмотр сделки. Спустя год «Рокетбанк» перешел под контроль QIWI.