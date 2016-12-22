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«Рокетбанк» перешел под полный контроль QIWI
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«Рокетбанк» перешел под полный контроль QIWI
Финансы, 21:14
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«Рокетбанк» перешел под полный контроль QIWI
Спустя почти год после договоренности о сделке о покупке «Рокетбанка» у «ФК Открытие» группе QIWI удалось ее закрыть. Задержка была вызвана тем, что сделку проверял ЦБ
Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Группа QIWI и «ФК Открытие» достигли договоренностей о завершении сделки по продаже «Рокетбанка». «В течение последних нескольких месяцев мы с менеджментом «ФК Открытие» обсуждали формат, сроки и условия перехода активов «Рокетбанка» в QIWI, и мы достигли договоренностей о завершении этой сделки, — сообщили РБК в пресс-службе QIWI. — Сейчас идет процесс перехода инфраструктуры, бизнес-процессов и клиентской базы «Рокетбанка» в КИВИ Банк (входит в группу QIWI), миграция закончится 1 октября 2018 года».

В августе 2017 года группа QIWI приобрела все основные активы «Рокетбанка» и «Точки», включая ПО и товарные знаки, за 700 млн руб., сообщили в QIWI. Но после ввода в «ФК Открытие» временной администрации и начала процедуры санации ЦБ заявил, что эта сделка может быть пересмотрена. Параметры сделки по покупке «Рокетбанка» с тех пор были в процессе согласования, рассказали в пресс-службе QIWI.

Во вторник, 24 июля, «Рокетбанк» объявил на своем сайте о смене банка партнера с «ФК Открытие» на КИВИ Банк. Согласно годовому отчету за 2017 год группы QIWI, «ФК Открытие» принадлежит 11,3% голосующих акций группы, 59,4% акций принадлежат генеральному директору группы Сергею Солонину.

Что касается «Точки», то судьба этого актива была решена иным образом. В июне банк «ФК Открытие» и QIWI объявили о создании АО «Точка» — digital-банка «Точка» в формате «мультибанковской платформы», которая продолжит работать на инфраструктуре банка «ФК Открытие» и QIWI Банка. Контрольный пакет в совместном предприятии (50% плюс одна акция) принадлежит «ФК Открытие», QIWI — 40%, 10% — менеджменту «Точки». В финансовых результатах «Точки» «ФК Открытие» и QIWI будут участвовать в пропорции по 45%, 10% будет приходиться на менеджмент «Точки». Вложения в АО «Точка» составят 4 млрд руб. от всех участников — до выхода на безубыточность, который ожидается к первому кварталу 2019 года. Сергей Солонин в июне 2018 года заявлял, что QIWI уже вложила в «Точку» свои 2 млрд руб.

Автор: Анна Михеева.
Теги: QIWI , «Рокетбанк»
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