В Минэнерго оценили возможности России по производству СПГ

В случае реализации всех запланированных проектов, Россия будет способна ежегодно производить 83 млн т сжиженного природного газа (СПГ). Такой оценкой поделился глава департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго России Александр Гладков на конференции в Южно-Сахалинске, передает «РИА Новости».

«В случае реализации всех СПГ-проектов Россия будет иметь около 83 миллиона тонн СПГ-мощностей», — сказал Гладков. Он подчеркнул, что потенциал производства может помочь увеличить долю России на рынке СПГ с 4,5 до 15-20% к 2035 году. К этому времени дефицит сжиженного природного газа составит 200 млн т, а спрос на него вырастет на 32% — до 1,2 трлн кубометров в год.

При этом увеличения поставок российского СПГ ожидают в Японии, заявил присутствовавший на конференции Рио Минами, гендиректор департамента природных ресурсов и топлива в агентстве японского Минэкономики, торговли и промышленности. По его словам, Токио считает необходимым диверсифицировать поставки энергоресурсов.

Глава Минэнерго России Александр Новак ранее в сентябре заявлял, что Азиатско-Тихоокеанский регион представляет собой огромный потенциал для российского СПГ. «Сегодня в мире потребляется 255 млн т сжиженного природного газа, в 2035 году цифра достигнет, по самым скромным оценкам, 550 млн т. И 70% этого потребления будут в АТР. Для нас открывается уникальное окно возможностей — чтобы Россия заняла свою нишу», — сказал он на Восточном экономическом форуме.







