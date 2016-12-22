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Бывший губернатор Курской области стал сенатором
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Бывший губернатор Курской области стал сенатором
Политика, 11:45
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Бывший губернатор Курской области стал сенатором

Бывший глава Курской области Александр Михайлов с 27 ноября наделен полномочиями члена Совета Федерации от этого региона. Соответствующее постановление врио губернатора области Романа Старовойта опубликовано на сайте администрации области.

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Старовойт также распорядился отправить это постановление в Совет Федерации.

Ранее о том, что Михайлов станет сенатором от региона, говорили близкие к властям области источники РБК и собеседники в Совфеде.

22 ноября представлявший в верхней палате Курскую область Виталий Богданов решил досрочно сложить полномочия. Законодательство позволяет главе региона предложить кандидатуру депутата областной думы — экс-губернатор Михайлов получил депутатский мандат в середине ноября.

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Александр Михайлов возглавлял Курскую область с 2000 по 2018 год.
Теги: Курская область , Совет Федерации
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