Бывший губернатор Курской области стал сенатором

Бывший глава Курской области Александр Михайлов с 27 ноября наделен полномочиями члена Совета Федерации от этого региона. Соответствующее постановление врио губернатора области Романа Старовойта опубликовано на сайте администрации области.

Старовойт также распорядился отправить это постановление в Совет Федерации.

Ранее о том, что Михайлов станет сенатором от региона, говорили близкие к властям области источники РБК и собеседники в Совфеде.

22 ноября представлявший в верхней палате Курскую область Виталий Богданов решил досрочно сложить полномочия. Законодательство позволяет главе региона предложить кандидатуру депутата областной думы — экс-губернатор Михайлов получил депутатский мандат в середине ноября.

Александр Михайлов возглавлял Курскую область с 2000 по 2018 год.