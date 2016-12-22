В Башкирии произошел пожар на заводе по производству каучуков

В Башкирии в одном из цехов ОАО «Синтез-каучук» в Стерлитамаке произошел пожар, в результате которого пострадали четыре человека. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе МЧС России.
В ведомстве уточнили, что в настоящее время «происходит выгорание продукта методом выжигания».
Как ранее сообщили агентству в республиканском ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило в экстренные службы около 9:40 по местному времени (7:40 мск). «По прибытии установлено, что в результате пропуска из 20-кубовой емкости с изопентаном произошло возгорание этого продукта. Погибших нет», — сказал представитель главка.
В 10:30 по местному времени (8:30 мск) возгорание было локализовано.
ОАО «Синтез-каучук» — предприятие нефтехимической промышленности, объединяющее несколько производств по выпуску каучуков. Управление компанией осуществляет ООО «Управляющая компания «ТАУ НефтеХим».