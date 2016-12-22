В Кемеровской области при пожаре в частном доме погибли четыре человека

Четыре человека погибли в результате возгорания в частном жилом доме в Яшкинском районе Кемеровской области. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК.
По данным следователей, пожар произошел вечером 26 ноября в доме, расположенном на станции Тутальская Яшинского района.
«В ходе тушения пожара спасатели обнаружили тела 4 человек: 73-летней женщины, 42-, 30-, и 50-летнего мужчин без видимых признаков насильственной смерти», — говорится в сообщении следственного управления.
По предварительной версии следователей, накануне возгорания в частном доме находились восемь человек, употреблявшие в тот вечер алкоголь. Позже, когда все спали, один мужчина проснулся от запаха дыма. Он успел разбудить еще трех человек и вывести их из помещения. Пожарные, которых вызвали соседи, обнаружили в загоревшемся доме тела четырех погибших.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи, сотрудники МЧС и полиции, которые устанавливают обстоятельства возгорания. Среди возможных версий — неосторожное обращение с огнем при курении и неисправность отопления. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК России «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».