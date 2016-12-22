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В Петербурге один человек пострадал при пожаре
Общество, 17:56
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В Петербурге один человек пострадал при пожаре

В понедельник, 26 ноября, в трехэтажном административном здании в Санкт-Петербурге произошел пожар. В результате один человек пострадал, его госпитализировали, рассказали РБК в пресс-службе регионального управления МЧС.

Видео: Никита Филатов / YouTube

«Инцидент в трехэтажном нежилом здании с мансардным этажом, на первом этаже расположены магазины и салоны, второй и третий этажи — административные. Пожар был на втором этаже», — сообщили в ведомстве.

В МЧС уточнили, что площадь пожара составила 400 кв. м, в 16:30 мск возгорание было ликвидировано. Всего из здания эвакуировали 16 человек.

По данным «Фонтанки», пожар затронул магазин Bosco.

Теги: Санкт-Петербург , пожар
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