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В Нью-Йорке при наезде минивэна один человек погиб и шестеро пострадали
Общество, 04:45
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В Нью-Йорке при наезде минивэна один человек погиб и шестеро пострадали

Водитель минивэна наехал на группу пешеходов в Нью-Йорке, в результате чего один человек погиб, еще шестеро получили различные ранения. Об этом пишет The New York Times.

По данным газеты, инцидент произошел в районе Манхэттен. По предварительной информации, водитель совершил наезд на пешеходов во время попытки припарковать автомобиль.

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В полиции рассказали, что виновник произошедшего не пытался скрыться с места ДТП. Также правоохранительные органы сообщили, что двое пострадавших находятся в критическом состоянии, еще двое потерпевших получили тяжелые травмы, однако их жизням ничего не угрожает.​

В настоящее время следователи расследуют причины произошедшего, однако уже сейчас в полиции отвергли версию о намеренном наезде на людей.

31 октября прошлого года выходец из Узбекистана Сайфулло Саипов сбил насмерть восемь человек на Манхэттене. Атаку он спланировал за несколько месяцев до этого. Ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».

Теги: ДТП , Нью-Йорк
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