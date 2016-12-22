Пьяный сотрудник УФСИН насмерть сбил женщину в Якутии

В Якутии младший инспектор отдела охраны ФКУ ИК-3 УФСИН в состоянии алкогольного опьянения сбил двух пешеходов, одна из женщин позднее скончалась. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по региону.

По предварительным данным, 20 ноября автомобиль Toyota Corolla Fielder в период с 17:00 до 17:55 по местному времени (11:00–11:55 мск) совершил наезд на пешеходов на улице Пятилетка в селе Булгунняхтах.

В результате наезда пострадали две женщины. Их доставили в местную больницу, где позднее одна из пострадавших скончалась.

Подозреваемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК России.

Тем не менее УФСИН по Якутии опровергло ТАСС причастность действующего сотрудника к ДТП. По словам собеседника агентства, подозреваемый ранее служил в исправительной колонии № 3, но в настоящее время находился на пенсии.