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Россия в ОБСЕ заявила о подготовке ВСУ провокации с химоружием в Донбассе
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Россия в ОБСЕ заявила о подготовке ВСУ провокации с химоружием в Донбассе
Конфликт в Азовском море, 22:21
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Россия в ОБСЕ заявила о подготовке ВСУ провокации с химоружием в Донбассе

Постпред России в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют провести в Донбассе провокацию с использованием химоружия, передает ТАСС.

«Появилась информация о подготовке провокации ВСУ с использованием химического оружия и привлечением зарубежных спецслужб», — сказал Лукашевич.

По его словам, ВСУ усилили обстрелы населенных пунктов Донбасса и доставили к линии соприкосновения сторон ЗРК «Бук», С-300, РСЗО «Град» и «Ураган».

Порошенко заявил об угрозе российского вторжения по суше
Политика

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил об угрозе начала российского вторжения по суше. «Разведывательные данные говорят о серьезной угрозе сухопутных операций против Украины», — сказал он. Президент заявил, что российские военные располагаются в нескольких десятках километров от украинских границ.

«Ружье, висящее на стене, должно рано или поздно выстрелить. А здесь — самолеты, вертолеты, танки, ракетные комплексы, бронетранспортеры, системы залпового огня», — подчеркнул Порошенко.

В понедельник он предложил ввести на Украине военное положение. С такой рекомендацией выступил Совет национальной безопасности и обороны страны, теперь ее должны рассмотреть в Верховной раде.

Задержанные корабли ВМС Украины в порту Керчи. Фоторепортаж Еще 1 фото
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Накануне, 25 ноября, в ФСБ рассказали, что три украинских корабля — катера «Бердянск» и «Никополь» вместе с буксиром «Яны Капу» нарушили российскую границу и игнорировали требования российских пограничников. В результате их обстреляли и задержали вместе с 24 военными. По данным ФСБ, один из задержанных — сотрудник Службы безопасности Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал случившееся как «вторжение в российские воды». В МИДе выразили Украине протест.

Теги: Александр Лукашевич , ОБСЕ
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