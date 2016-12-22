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Минюст не признал победу Ощадбанка в иске к России на $1,3 млрд
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Минюст не признал победу Ощадбанка в иске к России на $1,3 млрд
Финансы, 20:24
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Минюст не признал победу Ощадбанка в иске к России на $1,3 млрд

Россия не признала решение международного арбитража о взыскании с нее $1,3 млрд в пользу украинского Ощадбанка по иску об утрате активов в Крыму, сообщили РБК в российском Минюсте.

В министерстве заявили, что у арбитража нет юрисдикции для рассмотрения иска Ощадбанка к России, и пообещали «принимать все необходимые меры», чтобы представить и защитить интересы страны в связи с решением суда.

Ранее в пресс-службе Ощадбанка сообщили, что международный арбитраж в Париже постановил взыскать с России $1,3 млрд. Кроме того, российская сторона должна будет выплатить проценты, которые будут начисляться на эту сумму до тех пор, пока исковые требования не погасят полностью.

Украинский Ощадбанк заявил о выигрыше иска на $1,3 млрд против России
Финансы

Ощадбанк обратился в международный суд в августе 2016 года. В банке посчитали, что после присоединения Крыма к России потеряли активы на сумму более $1 млрд. Россию не впервые обязали компенсировать утерянные в Крыму активы.

Так, в мае Арбитражный суд в Гааге присудил $159 млн украинским предпринимателям, в числе которых бывший председатель правления Приватбанка Александр Дубилет и несколько структур, принадлежащих олигарху Игорю Коломойскому, обвиняемому в России в организации убийств и применении запрещенных методов ведения войны.

В России это решение не признали и подали ходатайство о его отмене. Москва настаивает на том, что данные иски не могут быть рассмотрены в рамках российско-украинского соглашения о защите инвестиций. По мнению российской стороны, указанные истцами инвестиции были сделаны, когда Крым был в составе Украины, а соглашение защищает только вложения, сделанные на территории другой страны. Кроме того, Киев не перестал ​считать Крым своей территорией, указали они, если бы Украина пошла на такое решение, то возможно, Москва и признала бы требования инвесторов. В связи с этим Россия не признала юрисдикции гаагского арбитража по данным спорам и не принимала участия в судебном процессе.

Теги: Минюст России , Ощадбанк
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