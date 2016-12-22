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Россия обжаловала присуждение украинским фирмам $139 млн за Крым
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Россия обжаловала присуждение украинским фирмам $139 млн за Крым
Экономика, 00:00
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Россия обжаловала присуждение украинским фирмам $139 млн за Крым
Россия отказалась признавать первое решение международного арбитража о присуждении украинским инвесторам компенсации за потерю активов в Крыму. В голландский суд подано ходатайство об отмене арбитражного решения
Здание Гаагского суда (Фото: Eva Plevier / Reuters)

Российская Федерация не признаёт решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге, вынесенное 2 мая 2018 года, «в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение иска ООО «Эверест Эстейт» и других к Российской Федерации», сообщила РБК пресс-служба Минюста в ответ на запрос.

«Данное решение обжаловано Российской Федерацией 29 августа 2018 года в Апелляционном суде города Гааги (Королевство Нидерландов)», — говорится в ответе. РБК направил запрос в Апелляционный суд Гааги.

«Насколько я понимаю, Российская Федерация выразила намерение подать ходатайство об отмене арбитражного решения в Нидерландах, но формально это еще не сделала», — сказал РБК партнер американской юрфирмы Hughes Hubbard & Reed Джон Таунсенд, представляющий интересы «Эверест Истейт» и других истцов.

Речь идет о прецедентном решении, которое международный арбитраж, заседавший в Гааге, вынес в начале мая и о котором рассказывал РБК. Арбитраж установил, что Российская Федерация незаконно экспроприировала имущество истцов — ООО «Эверест Истейт» и 17 других украинских структур, а также одного физлица — бывшего председателя правления Приватбанка Александра Дубилета — на территории Крыма, и присудил им компенсацию за потерю активов, а также проценты и возмещение расходов по оплате услуг юристов и расходов на проведение арбитражного разбирательства. Истцы заявляли, что Российская Федерация нарушила свои обязательства, вытекающие из Российско-украинского соглашения по поощрению и взаимной защите инвестиций от 1998 года, «путем принятия с августа 2014 года мер, которые препятствовали их инвестициям в находящиеся в Крыму объекты недвижимости и в конечном счете привели к экспроприации этих инвестиций».

Активы Коломойского

По крайней мере часть компаний, инициировавших это разбирательство в 2015 году, связана с украинским олигархом Игорем Коломойским, против которого в России возбуждено уголовное дело. Заглавный истец — «Эверест Истейт» (застройщик комплекса апартаментов «Наутилус» в Гурзуфе и гостиничного комплекса «Крымский дворик» в Ялте) — был связан с Приватбанком, которым ранее владел Коломойский. Также среди истцов — компании «Дайрис» и «Дилайн ЛТД», которые владели землей в Алуште и пляжем в Форосе; конечными бенефициарами этих компаний являются Коломойский и Геннадий Боголюбов, писал РБК. Еще один истец — ООО «Санаторий «Энергетик» (одноименный пансионат в Ялте) — также принадлежал Коломойскому, сообщали украинские СМИ. Крымская телерадиокомпания «Жиса» входила в украинский медиахолдинг «1+1 медиа» (Коломойский является его конечным бенефициаром).

Игорь Коломойский (Фото: Михаил Маркив / РИА Новости)

3 сентября 2014 года Госсовет Крыма принял решение о национализации всего имущества Коломойского в республике. «Коломойский является в том числе инициатором и финансистом мероприятий, которые проходят сегодня на юго-востоке Украины, где убивают наших сограждан, поэтому наше моральное право и наш моральный долг — провести такую национализацию», — объяснял тогда глава Крыма Сергей Аксенов (цитата по ТАСС). Как следует из майского решения арбитража, именно 3 сентября 2014 года было национализировано крымское имущество компаний «Эверест Истейт», «Эдельвейс-2000», «Фортуна», «ЮБК-Инвест», «Нива-Тур», «Крым Девелопмент», «Аэробуд», «Финансовый капитал», «Финансовый вектор» и др. Самая крупная компенсация была присуждена компании «Эдельвейс-2000» ($35,8 млн), которая владела ЖК «Наутилус» в Гурзуфе и пляжем при комплексе. У компаний «Финансовый капитал» и «Финансовый вектор» были национализированы средства инвестиционных фондов «Капитальные инвестиции», «Новый фонд» и «Д-Капитал Плюс», следует из решения арбитража. В общей сложности арбитраж присудил 19 заявителям около $130 млн компенсации, возмещение судебных издержек на $9 млн, а также проценты на невыплаченные суммы, которые на момент вынесения решения достигли примерно $20 млн.

Коломойский лично выступает в качестве истца по аналогичному делу о национализации аэропорта Бельбек (его тоже разбирает арбитраж в Гааге). Но крымское законодательство (.pdf) не позволяет выплачивать деньги за национализацию активов бывшим украинским собственникам, против которых возбуждены уголовные дела в России «по признакам состава преступления экстремистской направленности».

Россия не признаёт, но обжалует

Россия уже сообщала Постоянной палате третейского суда в Гааге в 2015 году, что российско-украинское соглашение о защите инвестиций «не может служить основанием для формирования арбитража для урегулирования [данного спора]». Поэтому российская сторона не участвовала в процессе, но это не мешает ей обжаловать арбитражное решение в национальном суде Нидерландов, по месту нахождения арбитража. С 2015 года Нидерланды внесли изменения в арбитражное законодательство, которые сокращают процесс такого обжалования до одной инстанции — апелляционного суда (до этого обжалование начиналось с окружного суда), после этого возможна еще кассация в Верховный суд Нидерландов.

В начале сентября Апелляционный суд Киева по ходатайству «Эверест Истейт» и остальных истцов об обеспечительных мерах арестовал акции украинских «дочек» российских госбанков — Проминвестбанка (группа Внешэкономбанка), Сбербанка и ВТБ.

Российские адвокаты опираются на формальный аргумент: российско-украинское соглашение защищает инвестиции, осуществленные на территории другой страны; инвестиции, об экспроприации которых заявляют украинские инвесторы, были осуществлены в период, когда Крым был частью Украины, и, следовательно, не попадают под защиту. При этом Украина по-прежнему считает Крым своим (если бы она формально признала, что Крым перешел в состав России, возможно, Москва признала бы требования украинских инвесторов по двустороннему соглашению).

Всего в Постоянной палате третейского суда в Гааге зарегистрировано восемь исков от полсотни украинских компаний по поводу активов в Крыму как минимум на $7 млрд (с учетом процентов), подсчитал РБК. Известно, что по пяти из них арбитры в Нидерландах и Швейцарии вынесли промежуточные решения о том, что эти споры соответствуют юрисдикции данных арбитражей. В двух из них (рассматривающихся в Женеве) Россия обжаловала промежуточные решения, поскольку это позволяло швейцарское законодательство, но Федеральный суд Швейцарии поддержал украинских истцов. В трех других нужно дожидаться окончательных решений. «Законодательством Нидерландов возможность обжалования промежуточных арбитражных решений не предусмотрена», — уточнили РБК в Минюсте.

Автор: Иван Ткачёв.
Теги: Арбитраж , Гаага , Нидерланды , Крым
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