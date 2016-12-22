МИД счел Украину ответственной за последствия конфликта в Азовском море

В МИД России заявили, что ответственность за последствия нарушения украинскими кораблями правил прохода в российские территориальные воды будет лежать на Украине, сообщается на сайте министерства.

Так, в МИД России вызвали временного поверенного в делах Украины, которому выразили решительный протест из-за сложившейся ситуации. «Особо было подчеркнуто, что вся ответственность за возможное негативное развитие складывающейся по вине Киева конфликтной ситуации в Азово-Черноморской акватории полностью лежит на украинской стороне», — добавили в министерстве.

Кроме того, в МИДе выразили возмущение из-за «нападений радикалов» на диппредставительства России на Украине.

25 ноября в ФСБ сообщили, что пограничники обстреляли и задержали два украинских катера «Никополь» и «Бердянск», а также буксир «Яны Капу», которые попытались пересечь границу России и проигнорировали требования остановиться.

Корабли и 24 моряка были задержаны, трое из военнослужащих пострадали, они находятся в госпитале. По словам уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой, их жизням ничего не угрожает.