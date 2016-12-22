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Заказавшего банкеты на ₽1 млн якутского чиновника решили уволить
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Заказавшего банкеты на ₽1 млн якутского чиновника решили уволить
Общество, 19:56
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Заказавшего банкеты на ₽1 млн якутского чиновника решили уволить

Главу управления делами администрации Якутска Максима Артемьева уволят, после того как он заказал банкеты для мэрии на суммы, превышающие 1 млн руб., рассказала в Instagram якутский мэр Сардана Авксентьева, передает «Интерфакс».

«Не думаю, что это умышленные действия сотрудника, скорее привычка работать по шаблону. Будем избавляться от таких шаблонов и от таких руководителей», — сообщила Авксентьева.

Она добавила, что ее неприятно удивили сообщения о том, что чиновник из мэрии заказал банкеты дороже 1 млн руб.

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По ее словам, чиновник не смог дать ей «вразумительного объяснения» своих действий. Авксентьева подчеркнула, что ни сама лично, ни ее заместители не давали поручений о проведении банкетов стоимостью более 1 млн руб.

Ранее издание «Якутия.ру» сообщило, что с 19 октября по 31 декабря мэрия Якутска направила на организацию торжественных приемов главы города и его заместителей 1,1 млн руб.

Теги: Якутск , Чиновник , увольнение
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