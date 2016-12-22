ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,94 66,78 EUR Нал. 77,07 76,02 USD Бирж. 67,42 +0,52 EUR Бирж. 76,52 +0,55 USD ЦБ. 66,85 +0,63 EUR ЦБ. 75,81 +0,14 EUR/USD 1,13 -0,00 BTC/USD Бирж. 6422,40 -132,60 IMOEX 2388,14 -2,07% RTSI 1115,86 -3,41% Brent 69,71 -2,84% DJIA 26012,68 -0,68% Nasdaq 7445,88 -1,12%
Красноярских чиновниц задержали после похищения подарков для ветеранов
Лента новостей
DigiByte протестирует майнинговую технологию нового поколения 17:51, Крипто 5 модных трендов этой осени 17:51, РБК Pink и KUPIVIP.RU В школе в Северной Каролине звуки водонагревателя приняли за стрельбу 17:49, Общество СМИ узнали о намерении УЕФА наказать «Спартак» матчем без зрителей 17:37, Спорт Сатанисты обвинили Netflix в нарушении авторских прав и ущербе репутации 17:34, Общество В прокуратуре рассказали об обвинениях против австрийского экс-полковника 17:33, Политика 9 лайфхаков, которые помогут автомобилистам легко пережить зиму 17:21, РБК и Cordiant Виновата нефть: почему Dow Jones и NASDAQ приготовились к падению 17:19, Quote Кортеж Терезы Мэй и главы правительства Бельгии попал в ДТП 17:18, Общество Красноярских чиновниц задержали после похищения подарков для ветеранов 17:16, Общество Победа над собой: как люди залатали озоновую дыру 17:06, Мнение СМИ сообщили детали вербовки обвиняемого в шпионаже на Россию австрийца 16:55, Политика Главные ошибки в онлайн-торговле 16:55, Потребрынок  СБУ огласила «нарисованные» в Кремле результаты выборов в ДНР и ЛНР 16:51, Политика Тест: хорошо ли вы знаете хоккей 16:49, РБК и Mastercard Канадская майнинговая компания Hut 8 отчиталась о рекордных доходах 16:48, Крипто При взрыве боеприпаса на полигоне в Самарской области пострадали четверо 16:43, Общество Епископат УПЦ Московского патриархата обязали встретиться с Порошенко 16:33, Политика Валютный счет российского резидента: как управлять капиталом за границей 16:26, РБК и FW Raiffeisen СМИ сообщили об интересе «Ромы» к полузащитнику ЦСКА 16:18, Спорт В Монако полицейские поддержали фигурантов дела Рыболовлева 16:16, Общество В Гайане шесть человек пострадали при аварийной посадке лайнера Boeing 15:48, Общество Вице-президент Тинькофф Банка — о роли новостей для розничных инвесторов 15:36, РБК и Thomson Reuters Вдова филиппинского диктатора Маркоса получила срок за коррупцию 15:34, Общество Разделению сети Bitcoin Cash: какой из форков майнить 15:33, Крипто В «Газпром межрегионгаз Махачкала» опровергли задержание гендиректора 15:29, Общество Дэвид Лэнг — «РБК Стиль»: «Тишина — самая действенная часть музыки» 15:29, Стиль Путину в Казахстане подарили завязанные в узел гвозди и камчу 15:24, Политика
Красноярских чиновниц задержали после похищения подарков для ветеранов
Общество, 17:16
0
Красноярских чиновниц задержали после похищения подарков для ветеранов

​В Красноярском крае следователи задержали сотрудниц министерства социальной политики по подозрению в хищении подарков для ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте регионального главка СКР.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере должностным лицом с использованием своего служебного положения). Задержаны бывшая первый замминистра социальной политики края, начальник отдела по вопросам ветеранов, реабилитированных и военнослужащих и ее родственник-бизнесмен.

По предварительным данным, сотрудницы министерства с февраля по июнь этого года заключили 25 государственных контрактов на покупку подарков для ветеранов с коммерческой фирмой, которой руководили родственники одной из сотрудниц. Тем не менее, только один контракт на сумму 100 тыс. руб. был исполнен, еще два были исполнены частично. Остальные контракты на более чем 2,1 млн руб. исполнены не были, деньги были похищены.

В ходе расследования следователи провели обыски в домах подозреваемых и изъяли бытовую технику, которая совпадает с техникой, предназначенной для ветеранов.

Теги: Красноярский край , Уголовное дело , Чиновники , кража , подарки , ветераны
Главное
ФАС подписала проект соглашения о заморозке цен на топливо Бизнес
Материалы по теме
Минздрав отреагировал на отказ госпитализировать ветерана на Ямале Общество
Путин не дал своей охране оттеснить ветерана Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter