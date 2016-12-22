Красноярских чиновниц задержали после похищения подарков для ветеранов

​В Красноярском крае следователи задержали сотрудниц министерства социальной политики по подозрению в хищении подарков для ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте регионального главка СКР.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере должностным лицом с использованием своего служебного положения). Задержаны бывшая первый замминистра социальной политики края, начальник отдела по вопросам ветеранов, реабилитированных и военнослужащих и ее родственник-бизнесмен.

По предварительным данным, сотрудницы министерства с февраля по июнь этого года заключили 25 государственных контрактов на покупку подарков для ветеранов с коммерческой фирмой, которой руководили родственники одной из сотрудниц. Тем не менее, только один контракт на сумму 100 тыс. руб. был исполнен, еще два были исполнены частично. Остальные контракты на более чем 2,1 млн руб. исполнены не были, деньги были похищены.

В ходе расследования следователи провели обыски в домах подозреваемых и изъяли бытовую технику, которая совпадает с техникой, предназначенной для ветеранов.