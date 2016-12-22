На Камчатке уволили сравнившую пенсионера с животным чиновницу

На Камчатке уволили чиновницу краевого правительства, которая сравнила с животным пенсионера, пришедшего к зданию администрации с оружием. Об этом местному информационному агентству «Кам-24» сообщили в правительстве края.

В Петропавловске-Камчатском 19 ноября вооруженный обрезом 67-летний мужчина попытался прорваться в здание городской администрации. Действия пенсионера пресекли охранники и представители Росгвардии. Одна из сотрудниц администрации засняла инцидент на камеру смартфона. ​На видео слышен ее комментарий о том, что мужчину нужно нейтрализовать дротиком, «как животное», потому что неясно, «что у него в голове».

В пресс-службе администрации отметили, что женщина, комментировавшая видео, не являлась государственной служащей, а работала в правительстве Камчатского края по договору. Договор с ней был расторгнут.

Пенсионер был задержан, у него изъяли ружье ИЖ-12 со спиленными стволом и прикладом и шесть патронов. Было возбуждено уголовное дело по ст. 222 ч.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей). Отмечалось, что задержанный — инвалид третьей группы, который недавно перенес инфаркт. В здании администрации мужчина пытался найти прокурора, так как полагает, что его хотят убить. Мужчину поместили в психоневрологический диспансер.