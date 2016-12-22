ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,26 66,35 EUR Нал. 76,36 75,41 USD Бирж. 66,85 +0,66 EUR Бирж. 75,99 +0,94 USD ЦБ. 66,51 +0,84 EUR ЦБ. 75,57 +0,63 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 4051,90 +140,20 IMOEX 2317,07 -1,11% RTSI 1092,06 -1,93% Brent 59,65 +1,45% DJIA 24285,95 -0,73% Nasdaq 6938,98 -0,48%
На Камчатке уволили сравнившую пенсионера с животным чиновницу
Лента новостей
Ильин — «РБК Стиль»: «Книги — самый ненавязчивый источник информации» 14:13, Стиль National Interest назвал уникальной противолодочную систему «Пакет» 14:09, Политика «Роскосмос» сообщил о досрочном списании своего спутника 14:08, Общество Песков сообщил о контактах Путина со спецслужбами из-за кораблей Украины 14:05, Политика Крупнейшие компании предложили создать реестр опасной кабельной продукции 14:03, Пресс-релизы Более 80% гуманитарной помощи от России получила Сирия 14:00, Экономика Домашняя кухня Елены Чекаловой: стейк-салат, цезарь и фритатта 13:55, РБК и Белая Дача Цена биткоина и оплата налогов криптовалютой: все о цифровых деньгах 13:55, Крипто На Камчатке уволили сравнившую пенсионера с животным чиновницу 13:52, Общество Суд выпустил рэпера Хаски из-под ареста 13:47, Общество В Харькове генконсульство России забросали фаерами 13:39, Общество Москалькова рассказала о состоянии задержанных украинских моряков 13:35, Политика Грузовик, комбайн, подлодка: как снимают погони в кино 13:32, РБК и Toyo Хлопонин стал советником ректора Финансового университета 13:31, Общество Садовничий станет главой Фонда развития Московского университета 13:31, Общество «Я спрятался за кинокамерой»: чем запомнился режиссер Бернардо Бертолуччи 13:30, Фотогалерея  В Москве открыли канатную дорогу между «Лужниками» и Воробьевыми горами 13:29, Общество В МИДе назвали бенефициаров разрыва ДРСМД 13:10, Политика Гид по полезным знакомствам для бизнеса: где, как и когда 13:08, РБК и Открытие Самоукладывающиеся кирпичи: почему строительство не менялось так долго 13:05, Строительство  5 бизнесменов в экстремальном спорте 13:02, Стиль Компания «Роснано» сообщила о продаже 49% в «Хевеле» до конца года 13:01, Бизнес Опубликовано видео с задержанными Россией украинскими кораблями в Керчи 12:57, Политика В Магадане отказались признать регион одним из самых пьющих в России 12:53, Общество Защита обвиняемых в изнасиловании дознавателя попросила отменить их арест 12:53, Общество Кремль назвал события в Керченском проливе «очень опасной провокацией» 12:53, Политика
На Камчатке уволили сравнившую пенсионера с животным чиновницу
Общество, 13:52
0
На Камчатке уволили сравнившую пенсионера с животным чиновницу

На Камчатке уволили чиновницу краевого правительства, которая сравнила с животным пенсионера, пришедшего к зданию администрации с оружием. Об этом местному информационному агентству «Кам-24» сообщили в правительстве края.

В Петропавловске-Камчатском 19 ноября вооруженный обрезом 67-летний мужчина попытался прорваться в здание городской администрации. Действия пенсионера пресекли охранники и представители Росгвардии. Одна из сотрудниц администрации засняла инцидент на камеру смартфона. ​На видео слышен ее комментарий о том, что мужчину нужно нейтрализовать дротиком, «как животное», потому что неясно, «что у него в голове».

В пресс-службе администрации отметили, что женщина, комментировавшая видео, не являлась государственной служащей, а работала в правительстве Камчатского края по договору. Договор с ней был расторгнут.

Пенсионер был задержан, у него изъяли ружье ИЖ-12 со спиленными стволом и прикладом и шесть патронов. Было возбуждено уголовное дело по ст. 222 ч.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей). Отмечалось, что задержанный — инвалид третьей группы, который недавно перенес инфаркт. В здании администрации мужчина пытался найти прокурора, так как полагает, что его хотят убить. Мужчину поместили в психоневрологический диспансер.

Теги: Камчатка , увольнение , Правительство
Главное
Москалькова рассказала о состоянии задержанных украинских моряков Политика
Материалы по теме
На Камчатке мужчина с обрезом попытался зайти в здание правительства Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter