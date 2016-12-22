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Глеб Франк стал единственным владельцем крупнейшего добытчика минтая
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Глеб Франк стал единственным владельцем крупнейшего добытчика минтая
Бизнес, 20:10
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Глеб Франк стал единственным владельцем крупнейшего добытчика минтая

Бизнесмен Глеб Франк стал единственным владельцем Русской рыбопромышленной компании, выкупив долю бизнеса у бывшего гендиректора компании Андрея Тетеркина.

23 ноября 2017 доля Франка в ООО «Русская рыбопромышленная компания» увеличилась с 89,95 до 95,43%, следует из данных ЕГРЮЛ. Оставшиеся 4,57% компании принадлежат ООО «РМД ЮВА» — 100-процентной «дочке» самой Русской рыбопромышленной компании. Из ее состава учредителей ушел бывший гендиректор Андрей Тетеркин, которому по состоянию на апрель 2018 года принадлежало 5,48%.

Андрей Тетеркин подтвердил РБК, что в конце прошлой недели продал свою долю Глебу Франку. Причины продажи и сумму сделки он не назвал. Представитель Русской рыбопромышленной компании сообщил, что не обладает информацией.

Продажа Тетеркиным своей доли с учетом агрессивной инвестиционной программы по строительству флота была ожидаемой, полагает гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. По его оценке, сумма сделки не превысила $20 млн.

В июле стало известно, что Тетеркин, который был гендиректором Русской рыбопромышленной компании с 2012 года, уйдет со своего поста. Причиной ухода, по версии источников «Коммерсанта», могло стать недовольство основного владельца низкими темпами освоения квот на вылов краба. Новым гендиректором с 1 августа стал Федор Кирсанов, который до этого занимал пост замгендиректора компании.

Русская рыбопромышленная компания (до 2014 года «Русское море — добыча») была основана Глебом Франком и братом губернатора Подмосковья Максимом Воробьевым в 2011 году. Компания ведет промысел на Дальнем Востоке, в ее состав входят крупные дальневосточные добывающие компании «Турниф», «Интрарос», «Востокрыбпром», «Совгаваньрыба». Сейчас Русская рыбопромышленная компания — крупнейший, по собственным данным, добытчик минтая в России. В 2017 году компания выловила 226 тыс. т минтая, а общий улов составил 320 тыс. т​ рыбы и морепродуктов. По данным СПАРК, выручка ООО «Русская рыбопромышленная компания» по РСБУ в 2017 году составила 1,2 млрд руб., чистая прибыль — 25,3 млн руб.

​В феврале 2018 года стало известно, что Франк выкупит долю Воробьева и станет контролирующим акционером компании. Сумма и другие детали сделки не раскрывались. По версии источников, знакомых с ситуацией, причиной могли быть расхождения акционеров в методах работы и путях ведения бизнеса. До сделки Воробьеву принадлежало 44,7% компании, а Франку — 45,25%. Сделка была закрыта в апреле.

Теги: рыба , минтай , Глеб Франк
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