Глеб Франк стал основным владельцем крупнейшего добытчика минтая

Зять Геннадия Тимченко бизнесмен Глеб Франк закрыл сделку по покупке доли Максима Воробьева в Русской рыбопромышленной компании (РРПК). Согласно данным ЕГРЮЛ, Франк стал контролирующим акционером компании с долей 89,95%. Представитель РРПК подтвердил РБК факт завершения сделки. Сейчас помимо Франка акционерами компании, по данным СПАРК, являются ее гендиректор Андрей Тетеркин (ему принадлежит 5,48%), еще 4,57% принадлежит ООО «РМД ЮВА» (100%-я «дочка» РРПК).

Из данных ЕГРЮЛ также следует, что Франк выкупил долю Воробьева в «дочках» РРПК (ООО «РМД Северо-Запад», «РМД ЮВА 1», «РМД ЮВА», «РМД — зарубежные инвестиции») и компании «Примкраб», которая занимается управлением финансово-промышленными группами.

О том, что Франк намерен выкупить принадлежащие брату губернатора Подмосковья Максиму Воробьеву 44,7% РРПК, стало известно в конце февраля 2018 года. Сумма и другие детали сделки не раскрывались. В компании не комментировали причин продажи Максимом Воробьевым его пакета акций. Источники РБК, знакомые с ситуацией, утверждали, что у акционеров были расхождения в методах работы и путях ведения бизнеса. Решение о разделе бизнеса могло быть принято после скандала из-за возможного перераспределения квот на добычу краба. Осенью прошлого года президент поручил рассмотреть вопрос о возврате к практике продажи квот на добычу краба через аукционы. Автором инициативы, по данным источников «Коммерсанта», могла быть РРПК, новый игрок крабового рынка. Инициатива могла исходить от одного акционера без уведомления другого и руководства компании, после чего они решили разделить зоны ответственности, говорил один из источников РБК.

Русская рыбопромышленная компания была основана Глебом Франком и Максимом Воробьевым в 2011 году (тогда она называлась «Русское море — добыча») для добычи рыбы на Дальнем Востоке. Сейчас РРПК — крупнейший добытчик минтая в России. В 2017 году компания добыла 320 тыс. т​ рыбы и морепродуктов, в том числе примерно 226 тыс. т минтая.

Глеб Франк женат на дочери бизнесмена Геннадия Тимченко Ксении (14-е место в рейтинге Forbes богатейших женщин России за 2017 год с состоянием $200 млн).