Роскомнадзор возбудил административное дело против Google

В отношении американской корпорации Google возбуждено административное дело из-за нарушения российского законодательства, сообщается на сайте Роскомнадзора.

«В отношении Google LLC составлен протокол об административном правонарушении. Рассмотрение дела по существу состоится в декабре 2018 года», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что, согласно российским законам, Google должен был подключиться к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС) и блокировать в поисковой выдаче ссылки на сайты из перечня запрещенных интернет-ресурсов.

Таким образом, американская корпорация совершила нарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 13.40 КоАП (неисполнение обязанностей оператором поисковой системы). Наказание по данной статье для юридических лиц предусматривает штраф в размере 500–700 тыс. руб.

Реестр запрещенных сайтов действует с 2012 года, летом 2018 года Госдума одобрила законопроект, по которому операторов поисковых систем могут штрафовать за появление запрещенных ссылок в поисковой выдаче, документ был подписан президентом и вступил в силу с 25 сентября.

В конце октября в Роскомнадзоре сообщили, что Google отказался подключиться к ФГИС в установленный законом срок. В начале ноября представителей корпорации вызвали в российское ведомство, чтобы составить протокол об административном нарушении.