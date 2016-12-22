Роскомнадзор начал процедуру взыскания штрафа с Google из-за ссылок

Роскомнадзор вызвал представителей Google в ведомство, чтобы составить протокол об административном нарушении по делу о выдаче интернет-поисковиком компании запрещенных ссылок. Об этом сообщил ТАСС замглавы ведомства Вадим Субботин.

«Мы сегодня приняли решение о вызове представителей компании Google на составление протокола об административном нарушении. В ближайшее время мы отправим уведомление в компанию», — заявил он.

Ранее Роскомнадзор потребовал от Google подключиться к Федеральной государственной информационной системе и начать блокировать запрещенные российским законодательством сайты в поисковике. Однако компания отказалась выполнить требования, после чего в Роскомнадзоре напомнили, что Google грозит штраф в размере от 500 тыс. до 700 тыс. руб.

Реестр запрещенных сайтов, находящийся в введении Роскомнадзора, действует в России с 2012 года. Летом 2018 года Госдума приняла законопроект, вводящий штрафы для операторов поисковых систем за выдачу запрещенных ссылок.

В конце октября Лига безопасности интернета, возглавляемая депутатом Екатериной Мизулиной, направила в профильные ведомства предложение ввести новые штрафы для соцсетей и поисковиков за распространение запрещенного контента. Размер штрафа, по словам Мизулиной, может составлять 1–2% от годового оборота сервиса.