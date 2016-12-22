ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,15 65,20 EUR Нал. 75,62 74,57 USD Бирж. 65,67 -0,05 EUR Бирж. 75,21 +0,24 USD ЦБ. 65,58 -0,07 EUR ЦБ. 74,99 +0,41 EUR/USD 1,15 +0,00 BTC/USD Бирж. 6400,30 +36,82 IMOEX 2378,35 +0,81% RTSI 1140,71 +0,82% Brent 73,19 +0,23% DJIA 25380,74 +1,06% Nasdaq 7433,68 +1,76%
Роскомнадзор начал процедуру взыскания штрафа с Google из-за ссылок
Лента новостей
Игра: спасите свой бизнес от санкций и недобросовестных контрагентов 13:55, РБК и Thomson Reuters Роскомнадзор начал процедуру взыскания штрафа с Google из-за ссылок 13:53, Технологии и медиа «Якутия» пообещала вернуть деньги собиравшимся за границу пассажирам 13:49, Общество В США умер олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Юрий Варданян 13:39, Общество Bloomberg рассказал о потраченных за год на суперъяхты $3 млрд 13:37, Бизнес В сети Siacoin состоялся хардфорк: токен подорожал 13:36, Крипто Красота в глазах смотрящего: 7 документальных фильмов о моде 13:31, Pink 4 типа команд и как с ними работать: инструкция для руководителя 13:31, РБК и Volkswagen НПФ «Будущее» не смог отсудить 12,6 млрд руб. у банка «Траст» 13:26, Финансы Книга Семина и южное дерби в ЧМ России по футболу: главные события спорта 13:25, Спорт Портрет со сходством или без: как устроена «Богемская рапсодия» 13:25, Стиль В Ярославской области мужчина открыл стрельбу по шумевшим на улице детям 13:23, Политика Какие модные бренды носила Меган Маркл во время королевского тура 13:20, Стиль В ФАС рассказали про последовательность заключения соглашений по топливу 13:18, Бизнес 6 правил путешествия с друзьями 13:12, РБК и Билайн Песков ответил на вопрос о нежелании России обменять Вышинского 13:06, Политика Ввод жилья в России за 9 месяцев 2018 года сократился на 2% 13:00, Строительство  Кремль ответил на версию Коломойского о непопадании в санкционный список 12:57, Политика Песков объяснил отношение Путина к трассе в Нижний Новгород 12:52, Бизнес Сбербанк и Hyosung создадут совместный центр разработки банкоматов 12:47, Технологии и медиа Обязательный минимум, который должен быть в рабочем кабинете фрилансера 12:43, РБК и Canon У берегов Индонезии нашли корпус упавшего самолета Lion Air 12:36, Общество СМИ узнали о начале борьбы ЦБ со схемой обналички через малый бизнес 12:36, Финансы Подмосковного депутата задержали по подозрению в вымогательстве 12:33, Политика В Госдуме подготовили законопроект о создании кибердружины 12:24, Технологии и медиа Как будет выглядеть и что будет уметь умный дом через десять лет 12:22, РБК и Schneider Electric
Роскомнадзор начал процедуру взыскания штрафа с Google из-за ссылок
Технологии и медиа, 13:53
0
Роскомнадзор начал процедуру взыскания штрафа с Google из-за ссылок

Роскомнадзор вызвал представителей Google в ведомство, чтобы составить протокол об административном нарушении по делу о выдаче интернет-поисковиком компании запрещенных ссылок. Об этом сообщил ТАСС замглавы ведомства Вадим Субботин.

«Мы сегодня приняли решение о вызове представителей компании Google на составление протокола об административном нарушении. В ближайшее время мы отправим уведомление в компанию», — заявил он.

Ранее Роскомнадзор потребовал от Google подключиться к Федеральной государственной информационной системе и начать блокировать запрещенные российским законодательством сайты в поисковике. Однако компания отказалась выполнить требования, после чего в Роскомнадзоре напомнили, что Google грозит штраф в размере от 500 тыс. до 700 тыс. руб.

Поисковики и правообладатели вместе создадут антипиратский реестр
Технологии и медиа

Реестр запрещенных сайтов, находящийся в введении Роскомнадзора, действует в России с 2012 года. Летом 2018 года Госдума приняла законопроект, вводящий штрафы для операторов поисковых систем за выдачу запрещенных ссылок.

В конце октября Лига безопасности интернета, возглавляемая депутатом Екатериной Мизулиной, направила в профильные ведомства предложение ввести новые штрафы для соцсетей и поисковиков за распространение запрещенного контента. Размер штрафа, по словам Мизулиной, может составлять 1–2% от годового оборота сервиса.

Теги: Роскомнадзор , Google , интернет-поисковики , запрещенные сайты
Главное
Кремль ответил на версию Коломойского о непопадании в санкционный список Политика
Материалы по теме
Властям предложили штрафовать соцсети и поисковики за запрещенный контент Технологии и медиа
Сотрудники Google заявили протест против разработки поисковика для Китая Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter