Роскомнадзор начал переговоры с Google по исполнению законодательства

Роскомнадзор начал переговоры с компанией Google, посвященные исполнению российского законодательства. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

«В Роскомнадзоре началась встреча с директором департамента по взаимодействию с органами госвласти в регионе Европы, Ближнего Востока и стран Африки Google Дороном Авни», — сказал он.

Пресс-секретарь добавил, что от Роскомнадзора встречу проводит замглавы ведомства Вадим Субботин.

В конце октября Роскомнадзор сообщил, что компания Google за 30 дней не подключилась к российской федеральной государственной информационной системе (ФГИС). В ней содержится список запрещенных в России сайтов. За неисполнение требования Google грозит штраф в размере от 500 тыс. до 700 тыс. руб. В начале ноября Роскомнадзор вызвал представителей компании, чтобы составить протокол об административном правонарушении.

Реестр запрещенный сайтов действует в России с 2012 года. В июне 2018 году Госдума приняла законопроект, который ввел штрафы для поисковиков, которые выдают запрещенные сайты.