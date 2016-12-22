Роскомнадзор оштрафует Google за выдачу ссылок на запрещенные сайты

Американский поисковик в установленный российским законом срок не подключился к специальной системе и продолжает выдавать запрещенные ресурсы. Компания должна будет заплатить от 500 тыс. до 700 тыс. руб. штрафа

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Google отказался в установленный срок подключиться к российской федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей перечень запрещенных интернет-ресурсов, и теперь будет оштрафован. Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

В сообщении ведомства сказано, что Роскомнадзор направил управляющей поисковиком компании соответствующее требование. Компания должна была в 30-дневный срок подключиться к ФГИС, а еще через три дня начать фильтровать результаты поиска, исключая из них запрещенные российским законодательством сайты. Однако этого не произошло.

«При осуществлении контроля Роскомнадзором зафиксирован факт неисполнения компанией Google обязанности по подключению к федеральной государственной информационной системе», — сказано в сообщении.

В Роскомнадзоре уточнили, что за неисполнение этого требования для юридических лиц предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 500 тыс. до 700 тыс. руб.

В России с 2012 года действует реестр запрещенных сайтов. Он находится в ведении Роскомнадзора. В него попадают интернет-страницы и сайты, содержащие информацию, распространение которой в России запрещено. Летом этого года Госдума приняла законопроект, вводящий штрафы для операторов поисковых систем за выдачу таких ссылок. Закон был подписан президентом в конце июня и вступил в силу с 25 сентября. Согласно документу, гражданам за данное нарушение грозят штрафы от 3 тыс. до 5 тыс. руб., должностным лицам — от 30 тыс. до 50 тыс. руб., юридическим — от 500 тыс. до 700 тыс. руб.