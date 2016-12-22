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Второму обвиненному в вербовке в ИГ через WhatsApp дали семь лет колонии
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Второму обвиненному в вербовке в ИГ через WhatsApp дали семь лет колонии
Общество, 14:36
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Второму обвиненному в вербовке в ИГ через WhatsApp дали семь лет колонии

Вербовавший через WhatsApp в ряды сторонников террористической группировки «Исламское государство » (ИГ, запрещена в России) Атабек Рустамов приговорен к семи годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Об этом сообщает Объединенная служба судов Санкт-Петербурга в своем Telegram-канале.

Суд признал, что Рустамов являлся приверженцем радикального ислама и пропагандировал идеи «мирового джихада». Он умышленно создал группу под названием «Ахли сунна вал жамоьа» в WhatsApp для вербовки в ряды ИГ и включил туда пять человек. В группе он убеждал находящихся в ней в правильности действий джихадистов, необходимости насилия над немусульманами, совершении против них терактов, а также призывал войти в ряды незаконных вооруженных формирований.

Рустамов вину не признал. «Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет в ИК общего режима», — говорится в сообщении.

В августе суд приговорил к шести годам колонии другого создателя этой же группы в WhatsApp Азизбека Рустамова. Группа была создана в 2015 году, Рустамова арестовали в 2017 году. Входившего в группу Айжитига Айтматова в сентябре приговорили к штрафу в размере 20 тыс. руб за несообщение о преступлении. Айтматов свою вину признал. Входивший в группу Шухрат Сатымбаев был освобожден от лишения свободы. В пользу этого сыграло нахождение у него на иждивении пяти детей, чистосердечное раскаяние и зачет в счет заключения полутора лет в СИЗО. Сатымбаева приговорили к штрафу в 50 тыс. руб.

Теги: WhatsApp , «Исламское государство» , вербовка , Приговор
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