В Петербурге создателя группы в WhatsApp в поддержку ИГ осудили на 6 лет

Основатель экстремистской группы в WhatsApp, которая одобряла деятельность запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), Азизбек Рустамов получил шесть лет колонии. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в мессенджере «ТамТам». Рустамов не признал свою вину.

Московский окружной военный суд счел Рустамова виновным по ч. 1 ст. 205.1 УК (содействие террористической деятельности). По данным суда, Рустамов поддерживал идеи «мирового джихада» и в ноябре 2015 года создал экстремистскую группу в WhatsApp.

В группе он занялся вербовкой и вовлечением других лиц в совершение преступлений по ст. 205, 205.5, 208 УК (террористический акт; организация деятельности террористической организации; организация незаконного вооруженного формирования). Рустамов был арестован в апреле 2017 года. В состав группы, по данным суда, вошли еще четыре человека: Айтматов А., Сатымбаев Ш., Нурбаев И., Степанов И.

В конце августа в Петербурге на шесть лет осудили сторонника ИГ Умара Махмадиева, который планировал совершить теракт. Его признали виновным по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК (покушение на участие в деятельности организации, признанной террористической).