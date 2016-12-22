Суд в Петербурге оштрафовал члена группы поддержки ИГ в WhatsApp

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга признал виновным в несообщении о преступлении и оштрафовал на 20 тыс. руб. Айжитига Айтматова, состоявшего в группах, пропагандирующих деятельность «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) в мессенджере WhatsApp, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга на своем канале в «ТамТам».

«Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 50 000 руб. В соответствии с ч. 5 ст. 72 УК РФ суд смягчил наказание до 20 000 руб.», — говорится в сообщении.

На суде Айтматов признался, что состоял в группах в WhatsApp, в которых велась вербовка, пропаганда и поощрение деятельности ИГ. Группы были созданы вербовщиками — Азизбеком Рустамовым и Исламбеком Ойбеком.

Айтматова взяли под стражу 15 апреля 2017 года, спустя несколько дней после теракта в метро Санкт-Петербурга, жертвами которого стали 16 человек. Он полностью признал свою вину, в июне 2018-го его освободили из-под ареста.

В конце августа один из создателей групп в поддержку ИГ, Азизбек Рустамов был приговорен к шести годам колонии за содействие террористической деятельности (ч. 1 ст. 205.1 УК). Свою вину он не признал.