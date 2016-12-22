Фигуранта дела о вербовке в ИГ через WhatsApp освободили от наказания

В Санкт-Петербурге по решению Ленинградского райсуда от отбывания наказания освобожден находившийся почти полтора года под арестом выходец из Средней Азии Шухрат Сатымбаев. Он состоял в группе в WhatsApp для вербовки в запрещенную в России организацию «Исламское государство», сообщили РБК в объединенной пресс-службе судов города.

Суд признал Сатымбаева виновным в несообщении о преступлении (ст. 205.6 УК). Он содержался под стражей с 6 апреля 2017 года по 14 июня 2018 года. Обвиняемый полностью признал вину и раскаялся, а также способствовал расследованию. Кроме того, у него на иждивении пятеро несовершеннолетних детей.

«Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. руб. В соответствии с ч. 5 ст. 72 УК (исчисление сроков наказаний и зачет наказания) осужденный от отбывания наказания полностью освобожден», — объяснили в пресс-службе судов.

В апреле 2017 года в Петербурге после теракта в метро были задержаны и арестованы семь предполагаемых вербовщиков ИГ: Атабек и Азизбек Рустамовы, Уула Исламбек Ойбек, Журабек Муратов, Бахадир Мадрахимов, Феруз Инаков, Шухрат Сатымбаев и Искандер Нурбаев, Айжигит Айтматов и Обид Абдыраимов. Их обвиняли в содействии террористической деятельности путем склонения, вербовки, финансирования, вооружения или подготовки террористов.

Суд установил, что в августе 2016 года Рустамов и Ойбек создали в WhatsApp две группы для пропаганды идей ИГ. В члены групп они включили несколько человек, в том числе Сатымбаева.