Защита обвиняемых в изнасиловании дознавателя попросила отменить их арест

Защита экс-начальника ОМВД по Уфимскому району Эдуарда Матвеева направила ходатайство районному следователю об освобождении экс-полицейского из-под ареста. Об этом РБК сообщил его адвокат Аслям Халиков.

«Мы направили 23 ноября, в пятницу, ходатайство руководству следственного отдела по Кировскому району и жалобу прокурору Кировского района, чтобы они рассмотрели и отменили заключение под стражей моего подзащитного», — сказал адвокат.​

По его данным, аналогичное ходатайство было подано в отношении другого подозреваемого, бывшего начальника ОМВД России по Кармаскалинскому району Салавата Галиева.

Как ТАСС сообщила адвокат Галиева Рената Амирханова, он подал ходатайство с просьбой прекратить уголовное дело «в связи с непричастностью».

Ранее Халиков утверждал, что Галиева и Матвеева не было на месте преступления в момент его совершения. Следствие назвало информацию об их алиби «способом защиты от обвинений».

В начале ноября врио главы Башкирии Радий Хабиров попросил прекратить «травлю» полицейских, обвиняемых в изнасиловании. Он отметил, что у них «трудная жизнь» и «тяжелая неблагодарная работа».

Изнасилование девушки-дознавателя произошло в ночь на 30 октября в служебном помещении в Уфе. Подозреваемыми стали начальник отдела по вопросам миграции Павел Яромачук, начальник ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев и начальник ОМВД по Кармаскалинскому району Салават Галиев. Позднее они были уволены из правоохранительных органов. 8 ноября всем троим предъявили обвинение в изнасиловании. Экс-полицейским назначен арест до 31 декабря.