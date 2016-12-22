СК прокомментировал данные об алиби обвиняемых в изнасиловании в Уфе

Заявление стороны защиты о том, что у обвиняемых в изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе бывших полицейских есть алиби, — это способ защиты от обвинений. Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе башкирского управления Следственного комитета.

Как рассказали агентству в ведомстве, у следователей изначально были видеозаписи с камер видеонаблюдения, из которых можно было узнать о перемещениях фигурантов дела.

«Информация о наличии алиби у обвиняемых является способом защиты от предъявленных обвинений», — говорится в сообщении СКР.

Следователи продолжают устанавливать детали произошедшего.

Ранее адвокат Аслям Халиков в разговоре с РБК отмечал, что будет ходатайствовать об освобождении двух из трех бывших полицейских, которые были арестованы по обвинению в изнасиловании. Защитник рассказал, что экс-начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району​ Салават Галиев покинул отделение полиции примерно в 22:00 по местному времени (в 20:00 мск) и после этого находился в кафе, экс-начальник ОМВД России по Уфимскому району Эдуард Матвеев, по его словам, ушел с работы в 22:10 и направился домой. О том, что Матвеев в ночь преступления был дома, ранее заявляла его супруга.

Галиев, Матвеев и их коллега — начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук были задержаны 31 октября. Им предъявили обвинение в насильственных действиях сексуального характера (п. «а» ч. 2 ст. 131 и п. «а» ч. 2 ст. 132 УК) и заключили под арест до 31 декабря.

По версии следствия, они в ночь на 30 октября изнасиловали в служебном помещении девушку-дознавателя. После задержания и ареста их уволили из правоохранительных органов.