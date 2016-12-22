Кожемяко уволил главу департамента градостроительства Приморья

Глава департамента градостроительства Приморского края Максим Веденев покинул свой пост, сообщает портал Vl.ru со ссылкой на пресс-службу администрации края.

На заседании в краевой администрации и.о. главы Приморья Олег Кожемяко раскритиковал работу Веденева из-за долгостроя во Владивостоке.

«Дом разворовывается, двери вытаскиваются, а потом край будет нести убытки. Таких людей близко нельзя держать во власти. Поэтому вот, ручка и бумага, и с сегодняшнего дня освобождаете свое рабочее место», — заявил Кожемяко, обращаясь к главе департамента градостроительства. Веденев занимал этот пост с декабря 2016 года.

Ранее замглавы Приморья Павел Серебряков, курировавший работу департаментов спорта, здравоохранения и труда края, подал в отставку. Серебряков стал вице-губернатором в 2013 году.

В начале октября в Приморском крае были уволены вице-губернаторы Ирина Мануйлова, Станислав Ершов и Дмитрий Братыненко. Решение было принято в связи с отставкой врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко, его место занял Олег Кожемяко. Выборы главы региона состоятся в декабре, на них Кожемяко идет в качестве самовыдвиженца. Всего в них примут участие пять кандидатов.