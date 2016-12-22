Вице-губернатор Приморья Павел Серебряков подал в отставку

​Замглавы Приморского края Павел Серебряков, курировавший работу департаментов спорта, здравоохранения и труда региона, подал в отставку по собственному желанию, пишет ТАСС со ссылкой на вице-губернатора и его заявление, распространенное в Facebook.

«Я действительно написал заявление об увольнении. Подписи врио губернатора я пока не видел, но мне сказали, что отставку он принял», — заявил он агентству.

В Facebook Серебряков написал, что за пять лет работы в правительстве края получил большой опыт и приобрел партнерские и дружеские связи. Причины своего решения он не уточнил.

Серебряков стал вице-губернатором в 2013 году, до этого он в разные годы был депутатов регионального заксобрания и Думы города Владивосток. Серебряков не первый вице-губернатор, покинувший свой пост после того, как занимавший пост главы региона Андрей Тарасенко ушел в отставку.

Так, в начале октября стало известно, что были уволены вице-губернаторы Ирина Мануйлова, Станислав Ершов и Дмитрий Братыненко. Врио губернатора Приморья стал Олег Кожемяко, ранее занимавший пост главы Сахалина. На предстоящие в декабре выборы губернатора региона он пошел в качестве самовыдвиженца.