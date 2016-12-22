ФСБ предупредила Киев о последствиях из-за ситуации в Керченском проливе

Властям Украины следовало бы «подумать о последствиях своих действий», заявили в ФСБ. Москва назвала маневры украинских кораблей «провокацией», Киев, в свою очередь, заявил об «агрессивных» действиях российских судов

Фото: Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым / РИА Новости

Россия обвинила украинские власти в «опасных и безответственных решениях» в районе Керченского пролива и напомнила о последствиях. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

«Киевскому руководству, принимающему подобные опасные и безответственные решения, следовало бы подумать о последствиях своих действий», — приводит агентство выдержку из сообщения.

По сведениям погрануправления ФСБ по Крыму, утром в воскресенье, около 7:00 мск, три корабля ВМС Украины «неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря России» в Черном море. В ФСБ назвали такие действия нарушением статей 19 и 21 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву.

ВМС Украины, в свою очередь, сообщили, что два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь» и рейдовый буксир «Яны Капу» осуществляли переход из порта Одессы до порта Мариуполя. По утверждению Киева, России была предоставлена информация о проходе кораблей, но российские корабли совершили «откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины». Российский пограничный корабль «Дон» протаранил рейдовый буксир ВМС Украины, был поврежден главный двигатель буксира, обшивка и леерное ограждение, заявили в Киеве.

По сведениям ЦОС ФСБ, в 11:30 Украина отправила из порта Бердянска еще два бронированных артиллерийских судна класса «Гюрза». «В настоящий момент они на предельной скорости следуют в направлении Керченского пролива в район провокации, организованной украинской стороной», — заявили в ведомстве.