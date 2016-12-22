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Появились фотографии нарушивших границу России кораблей ВМС Украины
Политика, 13:15
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Появились фотографии нарушивших границу России кораблей ВМС Украины

Пограничная служба ФСБ России продемонстрировала фотографии трех кораблей ВМС Украины, которые ранее незаконно пересекли государственную границу России, войдя в ее акваторию. Фотографии имеются в распоряжении РБК.

Фото: Пресс-служба погрануправления ФСБ по республике Крым

Как сообщалось ранее, три украинских корабля без разрешения вошли в российскую акваторию около 07:00 утра 25 ноября и направились к Керченскому проливу.

Фото: Пресс-служба погрануправления ФСБ по республике Крым

В ФСБ России отметили, что украинская сторона не подавала заявки на проход кораблей, в связи с чем они не были включены в график.

Фото: Пресс-служба погрануправления ФСБ по республике Крым

В то же время на сайте ВМС Украины сообщается, что два малых бронированных артиллерийских катера, «Бердянск» и «Никополь»,​ и рейдовый буксир «Яны Капу» совершали плановый переход из Одессы в Мариуполь через Азовское море. Согласно сообщению, украинская сторона предоставила всю необходимую информацию заранее.
 

Фото: Пресс-служба погрануправления ФСБ по республике Крым

Фото: Пресс-служба погрануправления ФСБ по республике Крым

Теги: фотографии , госграница , корабли , ВМС Украины , нарушение границ
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