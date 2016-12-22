Военные химики подтвердили заражение Алеппо химическими веществами

Специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты подтвердили заражение сирийского Алеппо химическими веществами после обстрела со стороны боевиков. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя РХБЗ Константина Потемкина.

«Специалисты войск РХБЗ благодаря использованию газоанализаторов подтвердили факт заражения местности химическими веществами», — сказал он.

Потемкин добавил, что специалисты взяли пробы грунта, обломков зданий и осколков боеприпасов для экспертизы, с помощью которой определят состав отравляющих веществ.

Накануне государственное агентство SANA сообщило, что боевики обстреляли город Алеппо реактивными снарядами, в которых находились ядовитые газы. Первоначально от удушья пострадали 44 человека, однако впоследствии их число возросло до 107 человек.

В связи с обстрелом в Алеппо прибыли специалисты РХБЗ, чтобы помочь пострадавшим и провести мониторинг обстановки. В Минобороны России отметили, что, предварительной информации, боеприпасы были начинены хлором. В министерстве также заявили, что самолеты ВКС уничтожили обстрелявших Алеппо боевиков. Их артиллерию нашли в демилитаризованной зоне провинции Идлиб.