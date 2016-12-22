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SANA сообщило об увеличении числа пострадавших в Алеппо до 107 человек
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SANA сообщило об увеличении числа пострадавших в Алеппо до 107 человек
Война в Сирии, 04:54
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SANA сообщило об увеличении числа пострадавших в Алеппо до 107 человек
Боевики нанесли по жилым кварталам в Алеппо удары снарядами, содержащими токсичные газы, заявили в Дамаске. Армия Сирии в ответ ударила по позициям террористов, боевики терпят «большие потери», утверждает корреспондент SANA
Фото: SANA / AP

Количество пострадавших в результате атаки на Алеппо, которую по информации SANA, устроили террористы, увеличилось до 107 человек. Об этом со ссылкой на источники в медицинских кругах сообщат SANA. Прежде глава департамента здравоохранения региона Зиад Хадж Таха утверждал, что после нападения пострадали по меньшей мере 50 человек. Корреспондент Al Mayadeen впоследствии рассказывал, что количество получивших ранения, по его данным, увеличилось «до 100 человек».

Симптомы пострадавших, как замечал Таха, говорят о том, что при атаке, «вероятно, использовался хлорный газ». Пострадавшие, по его словам, страдают от удушья.​ Степень сложности ранений обратившихся за помощью людей собеседники SANA оценивают как легкие и средние. При этом некоторые нуждаются в интенсивной терапии, замечает агентство.

Сирийские военные уже нанесли ответный удар по позициям боевиков, которые, по данным SANA, обстреляли район Алеппо аль-Халидия и улицу Нил ракетными снарядами, содержащими токсичные газы, сообщает корреспондент агентства.

«Сирийские [военные] ​подразделения отреагировали на источник ракет и нанесли тяжелые потери террористам», — рассказал журналист. Остальных деталей о произошедшем он не привел. Информацию о том, что сирийская армия нанесла удар по позициям боевиков «РИА Новости» подтвердил сирийский военный источник.

За несколько часов до этого корреспондент SANA сообщил, что район Алеппо аль-Халидия и улица Нил подверглись нападению террористов — они были обстреляны «снарядами с ядовитыми газами».

Позже террористов в нападении на жилые кварталы Алеппо обвинил в своем заявлении начальник полиции региона генерал-майор Эссам Шалли (Essam Shalli), передает SANA. О том, что случившееся свидетельствует: у членов террористических организаций есть запасы химоружия, заявил и губернатор Алеппо Хусейн Диаб.

Подобное нападение, как напоминает иранский телеканал Alalam, является нарушением договора о прекращении огня в Сирии. «Атаку с применением отравляющих газов осуществили террористы, базирующиеся к северу от Алеппо», — уточнил источник «РИА Новости». Удары по району Алеппо аль-Халидия и улице Нил также зафиксировал Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Юго-восточная и северная части города Алеппо с 2012 года находились под контролем группировок сирийской оппозиции и исламистов. Под контроль правительственных сил город полностью перешел только после нескольких месяцев тяжелых боев в декабре 2016 года.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Сирия , террористы
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