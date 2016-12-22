Российские военные химики прибыли в Алеппо после заявления об обстреле

Специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) прибыли в Алеппо после заявления правительственных СМИ об обстреле одного из районов города снарядами с отравляющими веществами, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, российские военные химики из состава дислоцированных наблюдательных постов прибыли в город для помощи пострадавшим о проведения мониторинга химической обстановки. Конашенков добавил, что предварительной информации, боеприпасы, которыми обстреляли город, были начинены хлором.
Об химическом обстреле боевиками района Халидия в Алеппо накануне сообщило правительственное агентство SANA. Тогда сообщалось, что пострадали более 40 человек. К настоящему времени, по данным SANA, их число выросло до 107.