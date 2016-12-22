Фьючерсы на американскую нефть сформировали «смертельный крест»

На рынке нефтяных фьючерсов США сформировался «смертельный крест» — ситуация из технического анализа, когда краткосрочная скользящая средняя цена актива опускается ниже долгосрочной. Нефть в пятницу дешевеет на 5–7%

Фото: Luke Sharrett / Bloomberg

50-дневная скользящая средняя цена фьючерсов на американскую нефть WTI опустилась ниже 200-дневной скользящей средней впервые с июня 2017 года (такая ситуация в техническом анализе известна как death cross — «смертельный крест»), свидетельствуют данные терминала Bloomberg. Это индикатор того, что цена американской нефти может продолжить падение.

По состоянию на 16:42 мск 50-дневная скользящая средняя по фьючерсам WTI составляла $66,88 за баррель — ниже, чем 200-дневная скользящая средняя ($67 за баррель).

Во фьючерсах на североморскую нефть Brent «смертельного креста» пока не сформировалось (50-дневная скользящая средняя остается на $2 выше, чем 200-дневная), но Bloomberg указывает на то, что Brent в пятницу опустилась ниже ключевого уровня поддержки в $62,27 за баррель.

Скользящая средняя цена за 50/200 дней — это среднее арифметическое цен за последние 50/200 торговых дней, которое ежедневно пересчитывается, поскольку заданный период смещается на один день вперед. Уровни поддержки — это локальные минимумы на графике цены, определяемые с помощью так называемых соотношений Фибоначчи. Как правило, цена при движении вниз отскакивает от уровня поддержки, реже — пробивает его.

И американская, и североморская нефть в пятницу вновь сильно дешевеют: по состоянию на 16:42 мск январские фьючерсы Brent упали на 4,9% до $59,55 за баррель, фьючерсы WTI — на 6,9%, до $50,87 за баррель.

Котировки Brent упали ниже $60 за барр. впервые с октября 2017 года. Основная причина — опасения по поводу возможного переизбытка нефти на рынке в 2019 году. Саудовская Аравия сейчас добывает около 11 млн барр. сырой нефти в день, что является рекордом для этой страны. В США производители тоже качают нефть самыми высокими темпами по крайней мере с марта 1983 года.

При этом коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли девятую неделю подряд, что свидетельствует об ослаблении спроса на нефть.

6 декабря в Вене состоится ключевая встреча группы ОПЕК+ (картель плюс такие экспортеры нефти, как Россия, Мексика, Казахстан), на которой нефтедобывающие страны могут договориться о коллективном ограничении добычи, чтобы поддержать цены. Аналитики Morgan Stanley оценивают в 67% вероятность заключения договоренностей о сокращении добычи. «Мы ожидаем, что ОПЕК будет управлять рынком в 2019 году, и оцениваем вероятность соглашения о сокращении нефтедобычи как примерно 2 из 3. В этом сценарии цены Brent, скорее всего, восстановятся до уровней выше $70», — цитирует Reuters аналитическую записку Morgan Stanley для клиентов.