ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,00 65,53 EUR Нал. 75,96 74,46 USD Бирж. 66,37 +0,74 EUR Бирж. 75,21 +0,36 USD ЦБ. 65,67 +0,06 EUR ЦБ. 74,94 +0,13 EUR/USD 1,13 -0,01 BTC/USD Бирж. 4344,60 -192,60 IMOEX 2342,97 -1,12% RTSI 1113,52 -2,18% Brent 58,80 -6,81% DJIA 24376,24 -0,36% Nasdaq 6966,85 -0,08%
Фьючерсы на американскую нефть сформировали «смертельный крест»
Лента новостей
Екатеринбург проиграл в борьбе за право провести «Экспо-2025» 19:24, Общество Рынок рекламы: как и зачем измерять медиапотребление 19:09, Партнерский материал «Нафтогаз» предложил «Газпрому» зачислить $3,8 млн переплаты в счет долга 19:05, Бизнес В Большом театре опровергли эвакуацию из-за угрозы взрыва 19:04, Общество Готовившие теракты во время Кубка конфедераций в России получили сроки 18:57, Общество Суд в Киеве отменил арест акций украинской «дочки» Сбербанка 18:57, Общество Какой ноутбук для разъездов стоит купить и почему 18:40, РБК и Lenovo Юлиана Слащева — РБК: «2018 год «Союзмультфильм» закончит в плюсе» 18:37, Бизнес  Суд в Москве арестовал экс-начальника ЦСКА 18:32, Общество СК отправил украинского экс-министра на психиатрическую экспертизу 18:25, Общество Умер автор слов к маршу «Прощание славянки» 18:18, Общество В Турции передали в суд дело об убийстве посла Андрея Карлова 18:08, Общество Домашняя кухня Елены Чекаловой: стейк-салат, цезарь и фритатта 18:08, РБК и Белая Дача Пассажир молдавских авиалиний попытался открыть в полете дверь самолета 18:02, Общество Чемпионат России по футболу. «Ахмат» — ЦСКА. Онлайн 18:00, Спорт Как в мире проходит «черная пятница» 17:58, Фотогалерея  Фьючерсы на американскую нефть сформировали «смертельный крест» 17:50, Экономика Президент «Анжи» назвал Emirates потенциальным спонсором клуба 17:44, Спорт Мосгорсуд отказался выпустить из СИЗО братьев Магомедовых 17:39, Общество Каскадеры откровенно о работе: страх и трюк — два брата 17:34, РБК и Toyo В США в результате стрельбы в День благодарения погибли три человека 17:33, Общество Военные ВСУ провели учения на побережье Азовского моря 17:25, Политика Полиция рассказала о степени опасности остатков «Новичка» в Солсбери 17:15, Общество Почему хранить криптовалюту – это ошибка 17:06, Крипто СМИ анонсировали выкуп «Боруссией» арендованного у «Барселоны» футболиста 16:55, Спорт Вице-президент Тинькофф Банка — о роли новостей для розничных инвесторов 16:55, РБК и Thomson Reuters Нефть Brent за день подешевела на 5% 16:53, Экономика Путин поблагодарил Грефа за попавший под санкции крымский курорт 16:53, Бизнес
Фьючерсы на американскую нефть сформировали «смертельный крест»
Экономика, 17:50
0
Фьючерсы на американскую нефть сформировали «смертельный крест»
На рынке нефтяных фьючерсов США сформировался «смертельный крест» — ситуация из технического анализа, когда краткосрочная скользящая средняя цена актива опускается ниже долгосрочной. Нефть в пятницу дешевеет на 5–7%
Фото: Luke Sharrett / Bloomberg

50-дневная скользящая средняя цена фьючерсов на американскую нефть WTI опустилась ниже 200-дневной скользящей средней впервые с июня 2017 года (такая ситуация в техническом анализе известна как death cross — «смертельный крест»), свидетельствуют данные терминала Bloomberg. Это индикатор того, что цена американской нефти может продолжить падение.

По состоянию на 16:42 мск 50-дневная скользящая средняя по фьючерсам WTI составляла $66,88 за баррель — ниже, чем 200-дневная скользящая средняя ($67 за баррель).

Во фьючерсах на североморскую нефть Brent «смертельного креста» пока не сформировалось (50-дневная скользящая средняя остается на $2 выше, чем 200-дневная), но Bloomberg указывает на то, что Brent в пятницу опустилась ниже ключевого уровня поддержки в $62,27 за баррель.

Скользящая средняя цена за 50/200 дней — это среднее арифметическое цен за последние 50/200 торговых дней, которое ежедневно пересчитывается, поскольку заданный период смещается на один день вперед.

Уровни поддержки — это локальные минимумы на графике цены, определяемые с помощью так называемых соотношений Фибоначчи. Как правило, цена при движении вниз отскакивает от уровня поддержки, реже — пробивает его.

И американская, и североморская нефть в пятницу вновь сильно дешевеют: по состоянию на 16:42 мск январские фьючерсы Brent упали на 4,9% до $59,55 за баррель, фьючерсы WTI — на 6,9%, до $50,87 за баррель.

Котировки Brent упали ниже $60 за барр. впервые с октября 2017 года. Основная причина — опасения по поводу возможного переизбытка нефти на рынке в 2019 году. Саудовская Аравия сейчас добывает около 11 млн барр. сырой нефти в день, что является рекордом для этой страны. В США производители тоже качают нефть самыми высокими темпами по крайней мере с марта 1983 года.

При этом коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли девятую неделю подряд, что свидетельствует об ослаблении спроса на нефть.

6 декабря в Вене состоится ключевая встреча группы ОПЕК+ (картель плюс такие экспортеры нефти, как Россия, Мексика, Казахстан), на которой нефтедобывающие страны могут договориться о коллективном ограничении добычи, чтобы поддержать цены. Аналитики Morgan Stanley оценивают в 67% вероятность заключения договоренностей о сокращении добычи. «Мы ожидаем, что ОПЕК будет управлять рынком в 2019 году, и оцениваем вероятность соглашения о сокращении нефтедобычи как примерно 2 из 3. В этом сценарии цены Brent, скорее всего, восстановятся до уровней выше $70», — цитирует Reuters аналитическую записку Morgan Stanley для клиентов.

Автор: Иван Ткачёв.
Теги: цена нефти , фьючерсы на нефть , обвал рынка
Главное
Екатеринбург проиграл в борьбе за право провести «Экспо-2025» Общество
Материалы по теме
Нефть Brent за день подешевела на 5% Экономика
Что будет с нефтью: сценарии Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter