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Аксенов назвал ответственных за «провокацию» в Керченском проливе
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Аксенов назвал ответственных за «провокацию» в Керченском проливе
Украинский кризис, 17:19
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Аксенов назвал ответственных за «провокацию» в Керченском проливе

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что за «провокацией» с участием украинских военных кораблей в Керченском проливе стоят власти западных стран. Об этом он написал в Facebook.

«Сегодня украинские военные корабли незаконно пересекли границу РФ, грубо нарушив нормы международного морского права», — сказал Аксенов.

По его словам, за этим стоят «западные хозяева киевского режим». Он подчеркнул, что не случайно политики из США и ЕС в течение последних нескольких месяцев активно высказывали озабоченность ситуацией в Азовском море.

«Украина, как страна, лишенная суверенитета и находящаяся под внешним управлением, является инструментом для нагнетания международной напряженности», — заключил Аксенов.

ФСБ предупредила Киев о последствиях из-за ситуации в Керченском проливе
Политика

Утром 25 ноября ФСБ России сообщила о том, что три корабля Военно-морских сил Украины без разрешения вошли в российские территориальные воды и направились к Керченскому проливу.

В ведомстве отметили, что заявки на проход кораблей поданы не были, в график прохода кораблей они не включены. «Корабли опасно маневрируют, не подчиняются законным требованиям российских властей», — говорилось в сообщении ФСБ.

Позднее генеральный директор «Крымских морских портов» Алексей Волков заявил о том, что Керченский пролив, соединяющий Черное и Азовское моря, в целях безопасности был закрыт для гражданских судов на фоне маневров украинских кораблей.

Теги: Керченский пролив , провокация , ВМС Украины , Сергей Аксенов
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