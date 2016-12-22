Медведчук объяснил нищету украинцев сотрудничеством Киева с МВФ

Лидер украинского общественного движения считает, что цена сотрудничества с Международным валютным фондом — разрушенная экономика. Из-за ужесточения условий от МВФ в стране продолжат расти цены на газ, полагает он

Виктор Медведчук (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Международный валютный фонд (МВФ) ужесточил условия сотрудничества с Украиной, в связи с чем цены на газ в республике продолжат расти, что, в свою очередь, ведет Украину к нищете. Такое мнение выразил лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук.

По его словам, новая программа МВФ по оказанию финансовой помощи Украине в периоды пиковых выплат по внешнему долгу, которая подходит к финальной стадии обсуждений, подталкивает страну к состоянию, в котором она будет попросту «задыхаться под бременем» взятых на себя обязательств.

«Украина не только увязла в долгах, она задыхается под бременем взятых на себя непосильных обязательств. Но власть продолжает «партнерское сотрудничество» с МВФ, уничтожая экономику, обрекая украинцев на нищету, предавая национальные интересы», — отметил он.

В частности, Медведчук уточнил, что правительство будет вынуждено и в следующем году поднять цену на газ. Он сослался на данные экспертов, которые полагают, что ценник составит 14 тыс. грн, или $497 за 1 тыс. куб. м. Лидер общественного движения также привел выводы из октябрьского отчета МВФ, в котором Украина оказалась самым бедным государством Европы: ее ВВП на душу населения составляет $2660. Для сравнения он привел статистику Белоруссии, где ВВП в два раза превышает украинский и составляет $5730 на душу населения, и России ($10960).

«Таких «головокружительных» показателей Киев достиг, не просто тесно сотрудничая с МВФ, а под его неусыпным контролем и чутким руководством. <...> Ради получения кредитов МВФ официальный Киев уже отпустил гривну в свободное плавание, обвалив ее курс более чем в три раза, провел сокращения бюджетников и госслужащих, поднял цены на газ и снизил нормы его потребления», — подчеркнул Медведчук.

В конце прошлой недели, 19 октября, кабмин Украины принял решение о повышении цен на газ для населения с ноября на 23,5%. Теперь украинцы должны будут платить за 1 тыс. куб. м 8,55 тыс. гр​н, или примерно $303,5. На такие меры власти пошли в рамках исполнения обязательств перед МВФ. Премьер-министр республики Владимир Гройсман подчеркивал, что правительство не могло поступить иначе, поскольку это грозило бы прекращением сотрудничества с международными финансовыми организациями и конечным дефолтом экономики страны.