Премьер Украины назвал сроки получения нового кредита от МВФ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью Reuters заявил, что Киев рассчитывает получить новый транш от Международного валютного фонда (МВФ) в декабре текущего года.

«Да. Мы рассчитываем на транш в декабре», — сказал глава правительства, добавив, что это приблизит страну к стабильности и поможет дальше проводить оздоровительные реформы.

Как отметил Гройсман, Украина получит новый кредит от МВФ после того, как будет окончательно утвержден проект бюджета на 2019 год.

По словам премьера, помощь от МВФ также даст Киеву возможность получать кредиты от Всемирного банка и Европейского союза.

В середине октября Международный валютный фонд достиг соглашения с Украиной о предоставлении кредита на $3,9 млрд. В МВФ отметили, что новый кредит по программе stand by рассчитан на 14 месяцев и заменит существующее соглашение, заключенное в 2015 году и истекающее в марте 2019 года.

В фонде уточнили, что кредит будет направлен на работу по снижению инфляции на Украине, консолидации бюджетных средств, а также на проведение реформ по укреплению налогового администрирования, финансового и энергетического секторов.