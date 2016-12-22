ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Скрыть баннеры
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,50 65,38 EUR Нал. 76,28 74,12 USD Бирж. 65,90 -1,12 EUR Бирж. 74,68 -1,28 USD ЦБ. 66,62 -1,38 EUR ЦБ. 75,54 -1,22 EUR/USD 1,13 -0,00 BTC/USD Бирж. 5687,10 -148,00 IMOEX 2381,45 +0,12% RTSI 1131,13 +1,24% Brent 67,01 -0,49% DJIA 25293,31 +0,85% Nasdaq 7259,82 +1,73%
Премьер Украины назвал сроки получения нового кредита от МВФ
Лента новостей
Сборная России по футболу потерпела крупное поражение от Германии 00:45, Спорт Адвокаты заявят отвод следователю за оскорбление Кокорина 00:44, Общество Премьер Украины назвал сроки получения нового кредита от МВФ 00:10, Политика В МИД России отвергли планы наращивания военной мощи в Азовском море 00:06, Политика «ФК Открытие» передал в банк плохих долгов активы почти на 440 млрд руб. 00:06, Финансы Украинский министр ответил на статью о подготовке убийц в детском лагере 15 ноя, 23:50, Политика Госдеп назвал слова Трампа о выходе из РСМД «предупредительным выстрелом» 15 ноя, 23:40, Политика Личный опыт: я живу в пентхаусе 15 ноя, 23:05, РБК и Элитная недвижимость Футбол. Товарищеский матч. Германия — Россия. Онлайн 15 ноя, 22:45, Спорт NBC сообщил о попытках Белого дома выдворить Гюлена из США 15 ноя, 22:42, Политика Три человека пострадали в результате взрыва в жилом доме в Москве 15 ноя, 22:37, Общество Ари выйдет в стартовом составе сборной России в матче с Германией 15 ноя, 22:31, Спорт Рабочий момент: 10 лайфхаков для ремонта 15 ноя, 22:29, РБК и Мир В ООН поддержали проект резолюции России о борьбе с героизацией нацизма 15 ноя, 22:21, Политика Мэй решила «дойти до конца» в вопросе Brexit вопреки угрозе отставки 15 ноя, 22:03, Политика IBU назвал критерии восстановления российского биатлона в правах 15 ноя, 22:03, Спорт Курс доллара на Московской бирже опустился ниже ₽66 15 ноя, 22:01, Финансы Как будет выглядеть и что будет уметь умный дом через десять лет 15 ноя, 21:57, РБК и Schneider Electric СК возбудил дело против главы Северо-Кавказского управления Ростехнадзора 15 ноя, 21:47, Общество Россия vs Украина: какие сценарии возможны в споре о $3 млрд 15 ноя, 21:32, Экономика Фонд Сороса назвал методы Facebook угрозой ценностям демократии 15 ноя, 21:31, Общество Выписавшую себе премий на ₽108 тыс. чиновницу оштрафовали на ₽40 тыс. 15 ноя, 21:28, Общество 15 часов на одном заряде: компактный ноутбук для долгих поездок 15 ноя, 21:07, РБК и Lenovo Мединский упрекнул худруков театров в «нездоровом либерализме» 15 ноя, 21:04, Общество Чемпионат мира по волейболу впервые пройдет в России 15 ноя, 21:00, Спорт Киев задержал планировавшего теракты «по заданию России» украинца 15 ноя, 21:00, Политика Пользователи сообщили о сбое в работе Instagram 15 ноя, 20:56, Технологии и медиа 5 советов, которые сделают вас сильнее и помогут противостоять стрессу 15 ноя, 20:50, РБК и Philips
Премьер Украины назвал сроки получения нового кредита от МВФ
Украинский кризис, 00:10
0
Премьер Украины назвал сроки получения нового кредита от МВФ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью Reuters заявил, что Киев рассчитывает получить новый транш от Международного валютного фонда (МВФ) в декабре текущего года.

«Да. Мы рассчитываем на транш в декабре», — сказал глава правительства, добавив, что это приблизит страну к стабильности и поможет дальше проводить оздоровительные реформы.

В МВФ сообщили о продолжающихся переговорах по сотрудничеству с Киевом
Политика

Как отметил Гройсман, Украина получит новый кредит от МВФ после того, как будет окончательно утвержден проект бюджета на 2019 год.

По словам премьера, помощь от МВФ также даст Киеву возможность получать кредиты от Всемирного банка и Европейского союза.

В середине октября Международный валютный фонд достиг соглашения с Украиной о предоставлении кредита на $3,9 млрд. В МВФ отметили, что новый кредит по программе stand by рассчитан на 14 месяцев и заменит существующее соглашение, заключенное в 2015 году и истекающее в марте 2019 года.

В фонде уточнили, что кредит будет направлен на работу по снижению инфляции на Украине, консолидации бюджетных средств, а также на проведение реформ по укреплению налогового администрирования, финансового и энергетического секторов.

Теги: Владимир Гройсман , МВФ , кредитные транши
Главное
«ФК Открытие» передал в банк плохих долгов активы почти на 440 млрд руб. Финансы
Материалы по теме
Медведчук объяснил нищету украинцев сотрудничеством Киева с МВФ Политика
СМИ узнали условия нового кредита МВФ для Украины Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter