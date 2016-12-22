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В Киеве рассказали о названном Меркель сроке вступления Украины в ЕС
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В Киеве рассказали о названном Меркель сроке вступления Украины в ЕС
Политика, 15:36
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В Киеве рассказали о названном Меркель сроке вступления Украины в ЕС

Депутат Верховной рады от «Блока Петра Порошенко» Игорь Кононенко заявил, что, по словам канцлера Германии Ангелы Меркель, Украина сможет стать членом ЕС через пять-восемь лет. Об этом он сказал в эфире телеканала «Прямой».

«Госпожа Меркель во время визита в Киев — а уровень Меркель как очень весомого европейского политика известен всем — впервые сказала примерный срок, звучал срок 5–8 лет», — сказал депутат. Он добавил, что по словам канцлера, после этого срока Украина сможет стать действительным членом ЕС. Кононенко указал, что это впервые прозвучало от политика «такого уровня».

Верховная рада поддержала законопроект о курсе Киева в НАТО и ЕС
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В середине ноября экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что в 2008 году Ангела Меркель, а также президент России Владимир Путин, помешали реализации планов Украины по вступлению в НАТО.

22 ноября Верховная рада по предложению президента Украины Петра Порошенко приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Конституцию, которые касаются стремления Украины к вступлению в ЕС и НАТО. До этого законопроект признал конституционным КС страны.

Теги: Верховная Рада , Ангела Меркель , Украина
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