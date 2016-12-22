В Киеве рассказали о названном Меркель сроке вступления Украины в ЕС

Депутат Верховной рады от «Блока Петра Порошенко» Игорь Кононенко заявил, что, по словам канцлера Германии Ангелы Меркель, Украина сможет стать членом ЕС через пять-восемь лет. Об этом он сказал в эфире телеканала «Прямой».

«Госпожа Меркель во время визита в Киев — а уровень Меркель как очень весомого европейского политика известен всем — впервые сказала примерный срок, звучал срок 5–8 лет», — сказал депутат. Он добавил, что по словам канцлера, после этого срока Украина сможет стать действительным членом ЕС. Кононенко указал, что это впервые прозвучало от политика «такого уровня».

В середине ноября экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что в 2008 году Ангела Меркель, а также президент России Владимир Путин, помешали реализации планов Украины по вступлению в НАТО.

22 ноября Верховная рада по предложению президента Украины Петра Порошенко приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Конституцию, которые касаются стремления Украины к вступлению в ЕС и НАТО. До этого законопроект признал конституционным КС страны.