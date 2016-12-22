Верховная рада поддержала законопроект о курсе Киева в НАТО и ЕС

Верховная рада Украины по предложению президента Петра Порошенко приняла в первом чтении проект изменений в Конституцию страны. Документ закрепляет стратегический курс страны на вступление в ЕС и НАТО

Рассмотрение законопроекта о курсе Украины на вступление в НАТО и ЕС (Фото: Михаил Маркив / ТАСС)

Верховная Рада Украины в первом чтении одобрила законопроект о внесении изменений в Конституцию страны, следует из базы данных украинского парламента.

Изменения, в поддержку которых проголосовали 311 народных депутатов, касаются стратегического курса Украины на членство Украины в Европейском союзе и НАТО. Против выступил 21 депутат, трое воздержались, 16 не голосовали. Всего в заседании принимал участие 351 человек, остальные не были зарегистрированы во время заседания.

Документ провозглашает необратимость европейского и евроатлантического курса Украины, следует из пояснительной записки к документу, а также фиксирует «цивилизационный выбор» граждан страны, отдавших предпочтение «европейской идентичности».

Поправки к основному закону страны были подготовлены по поручению президента Украины Петра Порошенко. Глава государства объяснял, что это необходимо для того, чтобы продемонстрировать серьезность намерений Украины международным партнерам Киева, а также для того, чтобы предотвратить реванш «антиевропейских политических сил».

Законопроект о стремлении Киева в НАТО и в ЕС был также одобрен Конституционным судом республики.

Стремление Украины стать членом Североатлантического альянса и Евросоюза также закреплено в законе о нацбезопасности страны. Соответствующий документ Порошенко подписал в конце июля. Представляя закон, президент Украины заявил, что украинцы «определились со своим будущим — в кругу европейских народов».