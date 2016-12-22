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КС Украины одобрил закрепление в конституции стремления в НАТО и ЕС
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КС Украины одобрил закрепление в конституции стремления в НАТО и ЕС
Политика, 17:52
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КС Украины одобрил закрепление в конституции стремления в НАТО и ЕС

Конституционный суд Украины признал конституционным законопроект, предусматривающий закрепление в конституции курса страны на вступление в ЕС и НАТО. Об этом информирует сайт КС.

Как сообщается на сайте Блока Петра Порошенко, по словам представителя президента в Верховной раде Ирины Геращенко, внесение изменений в конституцию поддержало большинство судей — 14. Теперь его может рассматривать украинский парламент.

Порошенко закрепил в законе о нацбезопасности стремление Украины в НАТО
Политика

В марте Порошенко распорядился подготовить проект поправок в Конституцию Украины, которые закрепят в основном законе страны стремление к членству в НАТО и ЕС.

Стремление Украины стать членом Североатлантического альянса и Евросоюза также закреплено в законе о нацбезопасности страны. Соответствующий документ Порошенко подписал в конце июля. Глава государства подчеркнул, что украинцы «определились со своим будущим — в кругу европейских народов».

Теги: Петр Порошенко , Конституция , Украина
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