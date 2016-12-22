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Президент Ирана назвал Израиль созданной Западом «раковой опухолью»
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Президент Ирана назвал Израиль созданной Западом «раковой опухолью»
Политика, 15:15
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Президент Ирана назвал Израиль созданной Западом «раковой опухолью»

Президент Ирана Хасан Роухани назвал Израиль «раковой опухолью», которую создали для продвижения интересов Запада на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Associated Press.

«Одним из жутких результатов Второй мировой войны стало образование раковой опухоли в регионе», — сказал он.

По словам президента, США развивают тесные связи с мусульманскими странами региона, чтобы защищать Израиль. Агентство предполагает, что Роухани имел в виду, в частности, Саудовскую Аравию. Однако он добавил, что готов защищать ее от «терроризма и сверхдержав», а также сказал, что Иран считает жителей королевства своими «братьями».

Иран и Израиль неоднократно высказывали друг другу обвинения. В конце сентября представитель Вооруженных сил Ирана связал теракт во время парада, который произошел в иранском городе Ахваз, с США и израильской разведкой «Моссад». Впоследствии министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что Израиль разрабатывает незадекларированную и секретную ядерную программу.

В конце октября Армия обороны Израиля возложила ответственность за ракетный обстрел в секторе Газа на власти Ирана и Сирии.

Теги: Израиль , Хасан Роухани
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