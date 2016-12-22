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В Иране связали с США и Израилем исполнителей теракта на военном параде
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В Иране связали с США и Израилем исполнителей теракта на военном параде
Политика, 17:22
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В Иране связали с США и Израилем исполнителей теракта на военном параде

Террористы, которые совершили теракт во время парада в иранском городе Ахваз, связаны с США и с израильской разведкой «Моссад». Об этом заявил официальный представитель Вооруженных сил Ирана бригадный генерал Абольфазль Шекарчи, передает IRNA.

По его словам, финансирование боевики получали из двух стран Персидского залива. Шекарчи также отметил, что там был организован теракт и обучение его исполнителей. О каких именно странах идет речь, представитель иранских военных не сообщил. «Эти террористы не связаны с «Исламским государством» (организация запрещена в России) и с другими исламскими организациями», — пояснил представитель иранских вооруженных сил.

Шекарчи рассказал, что четверо террористов прибыли в страну несколько дней назад и укрылись около места проведения парада.

Неизвестные застрелили более 20 человек на военном параде в Иране
Политика

В субботу, 22 сентября, во время военного парада, посвященного памяти погибших во время войны с Ираком в 1980-е годы, четверо вооруженных людей открыли огонь по военным и зрителям. В результате погибли 25 человек, ранения получили около 60. Среди погибших есть женщины и дети. Террористы хотели пройти к трибуне, где сидели высокопоставленные офицеры и руководители провинции Хузестан, но были остановлены иранскими правоохранительными органами. Двое боевиков были убиты на месте, двоих смогли задержать.

Ответственность за теракт взяла на себя организация «Исламское государство». По данным IRNA, также ответственной признала себя экстремистская группировка, связанная с властями Саудовской Аравии.

Теги: Иран , Теракт , военный парад
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