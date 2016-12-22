Армия Израиля возложила ответственность за обстрелы на Сирию и Иран

Армия обороны Израиля возложила ответственность за ракетный обстрел в секторе Газа на власти Сирии и Ирана. Об этом сообщается в аккаунте армии в Twitter.
«Режим Асада и иранские силы «Кудс» стоят за ракетным ударом «Исламского джихада» (запрещена в России) по Израилю. ХАМАС несет ответственность за все, что происходит в Газе и исходит из нее и будет отвечать за последствия террора, который он стремится причинить израильским гражданским лицам», — говорится в сообщении.
Ранее Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля атаковали около 80 целей в секторе газа в ответ на ракетные обстрелы со стороны палестинского исламистского движения ХАМАС. Военные зафиксировали около 30 ракетных запусков с территории сектора ГАЗА. Самолеты и Вертолеты израильской армии поразили объекты в городах Хан-Юнис, Дир-эль-Балах, Тель-Заатар и Джабалия. Израильская армия также нанесла удары по объектам ХАМАС по производству оружия и учебному центру.
Впоследствии ВВС Израиля возобновили авиаудары по объектам в секторе Газа.